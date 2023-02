Gyda Westvold Hansen forsvarte VM-gullet i kombinert etter fall

Foran langrennet hadde Westvold Hansen 20 sekunders forsprang til nærmeste konkurrent etter et dramatisk hopprenn.

Dramatisk skulle det bli også i langrennet. Westvold Hansen falt etter drøyt 2 kilometer. Det gjorde at forspranget ble knappet inn. Nathalie Armbruster fra Tyskland tok sølvet, og Haruka Kasai fikk bronsen.

Ida Marie Hagen lå an til sølvplass, men måtte gi tapt og endte på fjerdeplass.

I skisporet avgjorde 20-åringen og tok dermed sitt andre strake VM-gull. Hun gikk også til topps da kombinert for kvinner ble introdusert på VM-programmet under mesterskapet i Oberstdorf for to år siden.

Westvold Hansens gull er Norges 22. individuelle i VM-sammenheng gjennom tidene i kombinert.

I hoppbakken tidligere fredag ble det dramatisk på flere måter for Westvold Hansen. Først måtte hun vente svært lenge på toppen som følge av skiftende vindforhold. Nansen-løperen var av bommen flere ganger.

Til slutt hoppet hun fra to avsatser lavere fart enn konkurrentene og landet på «bare» 91 meter. Umiddelbart fryktet storfavoritten at hun hadde hoppet bort gullet, men mange plusspoeng for dårlige forhold og lavere fart gjorde at hun likevel vant hopprennet.

I etterkant avslørte sportssjef Ivar Stuan at Westvold Hansen i tillegg hadde hatt trøbbel med utstyret på den ene skien. «Klipsen» hadde ikke løst ut skikkelig da hun forlot hoppkanten. Det kjente åpenbart hovedpersonen, som kikket ned på den ene skien etter landing.

Med fredagens gull tangerte 20-åringen legender som Fred Børre Lundberg og Johan Grøttumsbråten. De endte sine karrierer på to gull. Jarl Magnus Riiber har også to gull, men kan pynte på den statistikken i Planica.

Bjarte Engen Vik topper med sine tre individuelle titler.

Westvold Hansen har vunnet samtlige ni verdenscuprenn denne vinteren. Siden verdenscuprennet på Lillehammer i desember i 2021 har hun gått til topps i 16 av 17 mulige renn. Unntaket var et renn i Schonach i mars i fjor. Der fullførte hun ikke konkurransen.

(©NTB)