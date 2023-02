Riiber sikret Norge overlegent gull i historisk lagkonkurranse

Jens Lurås Oftebro, Ida Marie Hagen og Gyda Westvold Hansen var med på det norske laget sammen med Riiber.

Tyskland tok sølvet foran Østerrike på bronseplass.

For første gang ble det kjørt en blandet lagkonkurranse i kombinert i VM-sammenheng.

Norge startet langrennet fem sekunder før Japan og 25 sekunder før Tyskland. Den norske seieren var aldri i fare. Oftebro gikk kontrollert på sin langrennsetappe over fem kilometer og la grunnlaget for suksessen. Så dro Hagen til for fullt og økte forspranget radikalt ned til Tyskland i løpet sine 2500 meter.

– Det gikk ganske bra. Jeg prøvde å gå fra en del, men det er ikke så lett å gå fra så mye på 2,5 kilometer. Men jeg er ganske fornøyd, sa Hagen til NRK.

Hansen fortsatte trenden og sendte Riiber ut med en ledelse på 43,2 sekunder. Det holdt i bøtter og spann for Oslo-gutten som fikk en parademarsj inn til mål.

Hoppingen ble utsatt i to timer etter at flere utøvere falt under prøveomgang og starten av rennet. Et snøfall natt til søndag gjorde det vanskelig å holde balansen kort etter nedslag. Arrangøren pakket snøen slik at hoppingen gikk bra etter utsettelsen.

Norge har vunnet alle de tre kombinertkonkurransene hittil i VM. Riiber og Westvold Hansen sikret seg individuelt gull for noen dager siden.

Onsdag går den kombinerte lagkonkurransen for menn med hopp i stor bakke.

