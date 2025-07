Kvinnen på bildet er medlem av urfolksorganisasjonen CPK som arbeider for å beskytte urfolks rettigheter mot selskaper som driver med skogbruk, vannkraft og gruvedrift. Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

Se for deg at bare 18 prosent av befolkningen i et demokratisk land bestemmer.

Slik opplever urbefolkningen i Guatemala hverdagen, og de utgjør nesten halvparten av dem som bor i landet.

– Vi er ignorert. Vi forventer ingenting av myndighetene. Vi eksisterer ikke i dette rasistiske systemet.

Ordene kommer fra kvinnerettighetsaktivist og urfolksleder Lolita Chavez. Hun står rundt et bål og holder rundt en jente som gråter. De minnes sine nærmeste som har dødd.

Annonse

Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

En gruppe med mayafolk kalt K’iche’ har samlet seg til en spirituell seremoni drøye 2000 meter over havet utenfor byen Santa Cruz del Quiché. Rundt bålet står også sosialarbeidere fra LO-forbundet FO.

Norsk Folkehjelp har drevet med solidaritetsarbeid i Guatemala siden 1986 og samarbeider og gir støtte til fem partnerorganisasjoner.

Norsk Folkehjelp i Guatemala Programmet støtter urfolksorganisasjoner og alliansebygging mellom folkelige organisasjoner. Tilgang til naturressurser og urfolks territoriet er sentrale utfordringer som Norsk Folkehjelp støtter.

Målet til Norsk Folkehjelp er å styrke partnernes arbeid for demokratisering og refferdig fordeling av ressurser.

På FOs landsmøte i 2023 ble det bestemt at de skal støtte arbeidet i Guatemala. På reisen skal de se hva de ulike prosjektene dreier seg om.

Annonse

De fire sosialarbeiderne er Hilde Brunsvik (f.v.), Ann Mari Skogvoll, Harald Baardseth og Benjamin Berg. Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

Forsøkt drept

Det har bare gått et år siden Lolita Chavez var i eksil. Hun er leder for Council of K’iche’ Peoples (CPK), en urfolksorganisasjon som arbeider for å beskytte urfolks rettigheter mot selskaper som driver med skogbruk, vannkraft og gruvedrift. De representerer mer enn 70 K’iche’ urfolkssamfunn i Guatemala.

I 2017 skal hun ha blitt skutt etter da hun forsøkte å stoppe naturinngrep.

– De mente jeg var en terrorist fordi jeg prøvde å stoppe utvikling, sier hun om myndighetene.

Annonse

Den nå 52 år gamle dama rømte opp til en familie i fjellene. Mannen i huset er én blant mange som står i fare for å miste landområdet sitt.

Dette er familien som kvinnerettighetsaktivist og urfolksleder Lolita Chavez rømte til i fjellene da hun ble truet på livet. Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

– Vi beskytter livet vårt med vårt eget liv, sier Chavez og ser bort på to av mennene som skal ha blitt mishandlet i kampen om land.

Disse tre mennene skal ha blitt mishandlet i kampen om land. Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

– Gir oss styrken

Da Lolita Chavez ble tiltalt, søkte hun beskyttelse i Spania og ble der i sju år. Men så ville hun tilbake og kjempe videre for rettighetene til småbøndene og kvinnene.

Annonse

CPK er én av de fem partnerorganisasjonene Norsk Folkehjelp har et samarbeid med i Guatemala.

Disse prosjektene støtter FO COINDI vil styrke kvinner, ungdom og urfolks rettigheter og lærer dem opp i organisatorisk utvikling av lokalsamfunn. CODECA representerer urfolk og landarbeidere og kjemper for rettighetene til land og energi. . Prensa Communitaria er en medieorganisasjon som representerer grasrotjournalister og lokalsamfunn. CPK jobber for å beskytte urfolks rettigheter mot selskaper som driver med skogbruk, vannkraft og gruvedrift.

CPT forsvarer urfolks territorium og driver med opplæring, juridisk forsvar, kommunikasjon, mobiliseringsaksjoner og forskning.

Vulkaner er ikke et sjeldent skue i Guatemala. Det finnes 37 vulkaner i landet og åtte av dem er aktive, blant annet denne: Volcán Atitlán. Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

FO støtter prosjektene i Guatemala med 250.000 kroner. Én prosent av medlemskontingenten går til internasjonalt solidaritetsarbeid.

Ved at helt vanlige FO-medlemmer drar på solidaritetsreise, er tanken at erfaringene de sitter igjen med vil føles mer relevant for andre medlemmer her hjemme.

– Ambassadørene hadde ikke klart å skape engasjement i Norge uten å være i Guatemala hvor de ser, føler, smaker og lukter, sier Are Stranden i Norsk Folkehjelp.

Annonse

Are Stranden dokumenterte reisen for Norsk Folkehjelp, også da de norske sosialarbeiderne fikk i oppdrag å samle hellige steiner som skulle fraktes til hovedkontoret til en av partnerne. Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

Flere av medlemmene i partnerorganisasjonene som FO besøker forteller hvor viktig det er for dem at nordmennene er der.

De er glade for at FO er en feministisk organisasjon ettersom de stadig kjemper for å frigjøre kvinnene i Guatemala.

Pengene de får er ikke alt, er det mange som sier. Den moralske støtten er minst like viktig.

Støtten betyr mye

Annonse

Harald Baardseth er en av sosialarbeiderne i Guatemala. Det er viktig for han at solidaritetsreiser ikke oppfattes som en slags ferie eller opplevelsesreise for ambassadørene fra FO. Det er forresten det de kalles; ambassadører.

– Gjennom forarbeidet, under reisen og nå i etterkant er jeg trygget på at dette ikke har vært tilfelle, sier barnevernspedagogen.

Harald Baardseth i minibussen som FO og Norsk Folkehjelp kjørte i rundt omrking i Guatemala. Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

Han mener partnerne tydelig viser hvor mye støtten deres betyr, i deres kamp for helt grunnleggende rettigheter. Han opplever også at de personlige møtene skaper inntrykk på alle i den norske delegasjonen.

Sosialarbeiderne synes det er påfallende å se hvor glade dem de møter er, til tross for den vanskelig situasjonen flere av dem står i.

Annonse

– Det er så farlig å si meningen sin her. Likevel er optimismen helt hinsides, sier vernepleier Hilde Brunsvik.

Hilde Brunsvik. Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

Lite har skjedd

Norge har hatt en viktig rolle i Guatemala siden starten på 90-tallet. De var med på å tilrettelegge for fred etter den 36 år lange borgerkrigen som varte fram til 1996.

Siden den gang har de støttet sivilsamfunnet i landet og vært opptatt av å bekjempe korrupsjon.

Annonse

Etter en turbulent valgkamp som endte med at grasrota tok til gatene, ble sosialdemokraten Bernardo Arévalo omsider valgt til landets president i 2023. Han lovet blant annet å bekjempe korrupsjonen i landet.

Mange øynet et håp da, men lite har skjedd.

Nå er det også mange som frykter hva som skjer etter at presidenten i USA har kuttet i bistand. Det merkes i et land hvor de økonomiske forskjellene er store.

Rundt 60 prosent av befolkningen regnes som fattige, og nærmere 20 prosent lever i dyp fattigdom.

Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

Rasisme mot urfolk

Roberto Barra, Norsk Folkehjelps landkoordinator for Honduras og Guatemala, forteller at det er mye rasisme mot urfolk fra den «rike, hvite eliten».

– De benekter at urfolk eksisterer. De forsøker å beskytte naturen, og derfor må de elimineres, tenker eliten.

En av grunnene til at FO ville lene seg på andre organisasjoner i stedet for å drive prosjektene selv, var ønsket om å avdekke mislighold og i verste fall korrupsjon.

Fontene spør Roberto Barra hvordan de vet at korrupsjon ikke forekommer.

– Eksterne går gjennom midlene som er gitt to ganger i året. I tillegg har organisasjonen interne kontroller, sier Barra.

Unge mister sin kultur

På en stein står en rødkledd kvinne. Hun vender kameraet mot en gruppe mennesker som forventet spektakulær utsikt. I stedet stirrer de mot en hvit vegg av tåke.

Rosa Gonzalez Par underviser den yngre generasjonen i mayakultur og bidrar med materiale til TV-kanalen til COINDI. Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

Den norske delegasjonen har beveget seg videre til et annet fjellområde utenfor byen Sololá. Her har medlemmene av COINDI planer om å lage et sted hvor de kan opplyse turister om fattigdommen og rasismen som urfolk opplever. COINDI får også FOs støtte.

Under pandemien startet urfolksorganisasjonen en egen TV kanal. Hensikten var å nå ut til enda flere om arbeidet de gjør. De vil også at den oppvoksende generasjonen skal lære om mayakultur og kvinnenes posisjon i samfunnet. TV-kanalen kringkaster på to maya-språk, K’iche’ og Kaqchikel, og spansk.

– Unge etterlater seg kulturen, reiser fra fattigdommen og til hovedstaden eller USA. Da blir det vanskelig å bevare vår kulturelle identitet, sier Leonicia Pocop Salos, sosialarbeider og leder av COINDI.

Seremonilederen i organisasjonen COINDI forteller at det er første gang de inviterer eksterne til å delta i den spirituelle seremonien. Han ber for alle medlemmene og alle fra den norske delegasjonen. Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

Vil vise virkeligheten

Kontrasten er stor fra fjell-landsbyen til millionbyen Guatemala City. Her står bilkøene i timevis, utenfor kafeer står det bevæpnet politi, og skyskrapere kaster skygger over gatene.

Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

I hovedstadens gamleby har Prensa Comunitaria sitt kontor. De er en annen partner FO støtter. Her sitter det journalister som vil nå ut med informasjon om vanlige folks virkelighet

De mente at brudd på menneskerettigheter ble feid under teppet og at historiene bare ble fortalt fra den ene siden: Eliten.

Selv om de vil vise fram realiteten, er det temaer de unngår å skrive om. Det er for risikabelt.

Guatemala er plassert på 138. plass av 180 rangerte land på årets pressefrihetsrangering fra Reportere uten grenser.

– Vi får trusler fra mange. Flere journalister er i eksil, mange har blitt angrepet og føler seg overvåket i eget hjem, sier han som startet grasrotavisa, Nelton Rivera

– Det virker ikke som situasjonen i landet er blitt bedre etter at den nye presidenten tok over. Likevel virker folk optimistiske. Hvordan er det mulig?

– Det er fortsatt de som klamrer seg fast til håpet om at det vil skje en endring, men mange er også veldig frustrerte, svarer Rivera.

Håp?

Medlemmene fra CPK har reist videre fra seremonistedet og til et samlingssted: Et mørkt og rått rom hvor den eneste lyskilden er solstripa som trenger seg gjennom døra.

Den norske delegasjonen sitter vendt mot den oppmøtte forsamlingen. Urfolket har mye på hjertet. Én etter én forteller de om landområder de mener stjeles fra dem og levebrødet de risikerer å miste.

Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

Ole Henrik Kråkenes er med på turen fra FOs ledelse og synes det ser ut som at det de bidrar med av støtte fungerer. Ettersom FO er et feministisk forbund synes han det er særlig fint å se alle de sterke kvinnene som spiller viktige roller i sine lokalsamfunn.

– I prosjektene vi besøker kjenner jeg igjen mange av de samme verdiene FO står for: Fellesskap og solidaritet. Kampene som disse menneskene kjemper er ulik vår virkelighet i Norge, men de står opp for verdigheten til folk, og det gjør også våre medlemmer, sier Kråkenes.

Alle partnerne som delegasjonen fra FO møter, får gaver fra Norge. Ole Henrik Kråkenes vil at de skal huske at de har venner i Norge. Foto: Hanna Skotheim/Fontene/FriFagbevegelse

To fra forsamlingen har satt seg utenfor. De er begge frivillige i CPK.

Mens Maria Jose Lima jobber med å styrke kvinnefellesskapet, forsvarer Salvin Milla landområder.

Hun legger armen sin rundt ham. Stryker han på kinnet. De ser på hverandre og smiler forsiktig. Så hviler han hodet sitt på skuldrene hennes.

Kanskje er de blant dem som klamrer seg fast til håpet.