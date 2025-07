Norske filmer til gjev festival: – Betyr mye

Janicke Askevolds «Solomamma» er nominert til hovedkonkurransen i Locarno. Foto: Bacon Pictures Oslo AS

Den norske filmen «Solomamma» er nominert til hovedkonkurransen under Locarno internasjonale filmfestival i Sveits, hvor den får sin verdenspremiere. Filmen er regissert av Janicke Askevold, som sier til Dagsavisen at nominasjonen var uventet, men gledelig.

– Det betyr veldig, veldig mye, først og fremst for filmen. Det gir et godt utgangspunkt for veien videre, sier hun.

«Solomamma» er Askevolds andre film som regissør. Hun legger til at også for henne selv, som er ganske «fersk i gamet», gir en slik nominasjon motivasjon og kraft til å jobbe mot neste prosjekt.