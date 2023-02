Strøm etter VM-bronsen: – Akkurat nå er jeg litt skuffet

Strøm ledet klart etter første omgang i Planica torsdag, men klarte ikke følge opp i finalen. Dermed falt hun til tredjeplass.

I pressesonen smilte Alta-jenta tappert, men skuffelsen var lett å lese i ansiktet hennes.

– Akkurat nå er jeg litt skuffet for at annen omgang var litt dårlig. Jeg prøver alltid å gjøre det neste hoppet bedre enn det forrige. Det klarte jeg ikke denne gangen. Men et veldig hyggelig resultat, sa Strøm til NTB.

– Dette er samtidig en seier i seg selv med den prosessen jeg har bak meg, og jeg hadde aldri trodd jeg skulle komme hit, fortsatte hun.

– Det sier litt om hvor langt du har kommet at du er skuffet over en VM-bronse?

– Ja, det gjør det. Men jeg prøver å fokusere på hoppingen først og fremst, for det er det jeg kan gjøre noe med. Medalje er hyggelig, men hoppingen var ikke der jeg ønsket i dag, svarte bronsevinneren.

Hull i dressen

Foran annen omgang lå presset tungt på Strøm, som aldri tidligere har sittet igjen alene på toppen i et VM-renn. Det følte hun likevel at hun taklet bra.

Det oppsto imidlertid et lite irritasjonsmoment.

– Jeg var egentlig ganske klar for å gjøre mine ting. Jeg fikk riktignok hull i dressen, både i første og annen omgang på samme sted, smilte Strøm – som oppdaget dressproblemet før hun skulle til kontroll på toppen.

– Ble du stresset av det?

– Neida, jeg ble bare litt irritert. Det var litt unødvendig, sa Alta-jenta.

– Hvor lang tid tror du det vil gå før du gleder deg over denne medaljen?

– Jeg vet ikke. Kanskje når jeg har lagt opp, vil jeg tro. Jeg er litt for opptatt av prosess. Vi får se når sesongen er over. Det blir første mulighet til å se på det som har skjedd, smilte bronsevinneren.

Hun ble Norges tredje VM-medaljevinner individuelt på kvinnesiden. Maren Lundby har to gull og en sølv. Anette Sagen har en bronse.

Strøm representerer Alta, akkurat som legendariske Bjørn Wirkola gjorde. Han vant VM-gull i normalbakken i 1966.

Hylles av sjefen

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var full av lovord om medaljevinneren.

– Det betyr først og fremst at vi har en ubrutt rekke med medaljer for hopplandslaget siden 2003. Det er vi selvfølgelig kjempestolte over. Anna har gjort en fantastisk sesong, som er mye bedre enn de fleste av oss som er rundt, turte å håpe på i september-oktober. Jeg er veldig imponert over det Anna har fått til, sa Bråthen til NTB.

Han hadde ikke Strøm som en medaljekandidat i VM foran sesongen, men sier at hun har tatt store steg bare siden den gang.

– Det vitner om en mentalitet som bare de aller største har, konstaterte han.

Thea Minyan Bjørseth var nummer fem etter 1. omgang med 95 meter og slo til med 97,5 meter i finalen. Hun fikk 3 x 18 i stil i sistehoppet sitt, men klarte ikke avansere. Hun var godt fornøyd med dagen.

– Jeg synes det var en fin dag og jeg fikk til to gode hopp. Det var deilig å endelig kunne trykke til litt mer i andreomgangen og få ut enda mer. Det var en ordentlig god følelse da jeg landet, sa Bjørseth til NTB om sistehoppet.

Lundby fornøyd

Maren Lundby, verdensmesteren fra 2019 og tittelforsvareren fra storbakken i 2021, var først ut av de norske. Hun landet på 94,5 meter i 1. omgang. Hun slo av en halvmeter i finalen og forsvarte sin plassering.

– Det er egentlig bare kult at jeg er her. Jeg leverer min klart beste prestasjon i sesongen her i VM. Alt i alt er jeg fornøyd, men det er ting som fint kan bli bedre, sa Lundby til NRK.

Hun sa også at Strøm var skuffet etter sistehoppet.

– Hun var veldig skuffet. Hun sa til meg at hun var fryktelig sen, sa Lundby.

Eirin Maria Kvandal landet på 93 meter i 1. omgang og var nummer 16. Hun fikk opp bare 89 meter og falt tilbake fem plasseringer. Hun var litt for sen på hoppkanten i begge sine hopp.

Ski-VM torsdag, hopp normal bakke kvinner (HS102):

Gull: Katharina Althaus, Tyskland 249,1 (98,5-97,5)

Sølv: Eva Pinkelnig, Østerrike 246,9 (96,5-100)

Bronse: Anna Odine Strøm, Norge 246,0 (100-95),

4) Selina Freitag, Tyskland 240,6 (97-98), 5) Thea Minyan Bjørseth, Norge 239,3 (95-97,5), 6) Yuki Ito, Japan 229,3 (92,5-94,5), 7) Maren Lundby, Norge 227,4 (94,5-94), 8) Nozomi Maruyama, Japan 227,0 (94-97), 9) Anna Rupprecht, Tyskland 226,4 (95-96), 10) Abigail Strate, Canada 224,2 (93-93).

Øvrige norske: 21) Eirin Maria Kvandal 210,5 (93-89).

30 utøvere fikk plassering