Sagene IF: Ungdommen forsvinner

Idrettspresident Berit Kjøll mener myndighetene må på banen for å sikre at 9000 lag og klubber skal klare å opprettholde tilbudet til barn og unge.

På Voldsløkka prøver Sagene IF å holde hjulene i gang tross akutte likviditetsproblemer.

Halvannen million

Dette er en av klubbene som må bruke betydelige ressurser på å rekruttere barn og unge. Klubben har permittert alle faste ansatte og har et inntektsbortfall så langt på 1,5 millioner kroner.

– Det har vært færre på treningene under de restriksjonene som har vært. Vi ser for oss at vi kommer til å få et større frafall enn det som er naturlig, og det gjelder spesielt de eldste ungdommene, sier fotballansvarlig Tommy Øyen i Sagene IF til NTB.

Han er spent på hvor mange av dem som ikke har betalt treningsavgiften under koronakrisen, som velger å komme tilbake.

– Vi har 60-70 prosent økning i utestående treningsavgifter ut fra en normalsituasjon. Sannsynligvis er det flere som vil ha problemer med å betale avgiftene, sier Øyen.

Idrettspresident Kjøll strålte om kapp med sola på Voldsløkka etter at hun hadde fått beskjeden om alle under 19 år kan starte tilnærmet normal trening fra 1. juni.

– Det var en veldig god melding for alle barn og unge. Jeg hadde ikke turt å håpe på dette, sier Berit Kjøll.

300 millioner

Samtidig mener hun det må mer penger på bordet for å hindre at landets lag og klubber går i knestående etter tre måneder i koronadvale.

Hun har klare forventninger til myndighetene, som allerede har jekket opp tilskuddene, blant annet i revidert nasjonalbudsjett. Kjøll mener at en del av ordningene fortsatt ikke treffer godt nok.

– Vi må ha 300 nye, friske millioner kroner som skal til grasrota for å møte det akutte likviditetsbehovet ute i klubbene og lagene, sier Kjøll. Hun viser til at klubber har store faste utgifter, blant annet til haller og baner, som nå ikke blir dekket.

– Hvis vi ikke får de økonomiske kompensasjonsordningene til å treffe idrettslag, klubber og alle som blør, vil vi se at vi får et begrenset tilbud når vi skal gjenåpne for fullt. Da får vi et snevrere tilbud, og da er vi inne i en ond sirkel. Og det må vi for all del unngå, sier Kjøll.

Hun mener det var helt nødvendig med en åpning av idretten for unge utøvere nå for å begrense frafallet, men innser at koronasituasjonen kan bety at mange ungdommer er tapt for idrettsbevegelsen.

– Det er et frafall der, men det er vanskelig å vite hvor stort det blir, sier hun. (NTB)