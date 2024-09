- Ja, jeg trodde Erling var offside

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Østerrike klarte å nøytralisere Erling Braut Haaland til ti minutter gjensto av kampen mandag kveld.

Da fikk han endelig ballen inne i feltet, vendte opp og fikk lirket ballen i mål i det som ble en svært etterlengtet seier for Norge.

Offsidefella

– Hva tenkte du i det scoringen kom, spør Dagsavisen Ståle Solbakken etter at roen har senket seg over Ullevaal.

– Erling går jo nesten aldri i offside, men denne gangen så jeg flagget komme og kroppsspråket til Erling tilsa at han var i offside. Så der og da tenkte jeg at det ikke var mål, sier Solbakken.

– Men så fikk vi melding på iPaden på benken om at det var veldig touch and go, men jeg tenkte at det skulle bli stang-ut der og.

– Er det et paradoks i lys av all VAR-debatten i Norge at vi reddes av VAR?

– Det tok jo altfor lang tid, nøyer Solbakken seg med å svare på det.

For dommeren Nikola Dabanovic fra Montenegro ble stående veldig lenge for å lytte til hva VAR-dommerne hadde å si.

Til slutt kunne han peke mot midtsirkelen og markere scoring. Erling Braut Haaland har aldri ventet så lenge på å få godkjent en landskampscoring. Da ble nummer 32 godkjent og han er ett mål bak den legendariske toppscoreren, bronselagets Jørgen Juve.

Erling Braut Haaland snur seg inne i feltet og scorer Norges avgjørende mål på Ullevaal stadion. Men scoringen måtte VAR-sjekkes. (Terje Pedersen/NTB)

Kritisk til VAR

Solbakken har tidligere snakket NFF-holdningen imot og vært kritisk til den nye dommer-teknologien. Nå ble han og laget reddet av den.

Han fikk også spørsmål om denne seieren var en stor lettelse for han selv personlig. Han gikk rett i garderoben etter at kampen ble blåst av, han jublet ikke sammen med spillerne ute på banen.

– For meg betyr det ikke så mye. Det viktige er at guttene fikk en god seier mot et lag som gjorde et fantastisk EM og er et gjennomført godt lag. Jeg er stolt av dem, sa han.

– Vi sto godt imot og vant fortjent. Jeg er minst viktig i dette, men gutta sitter nå i garderoben med en god følelse.

Var veldig slitne

Solbakken så spillere som tok ut alt for å hale seieren i land.

– Vi var slitne, og de siste fem-seks minuttene var det flere som knapt kunne gå. Da hang vi i reipet. Vi hadde en veldig lang reise fra Kasakhstan, og den tok piffen ut av flere. Mange ble småforkjølet på reisen, og flere var mer preget enn vi håpet, sa han.

Han prøvde 4-4-2-formasjon fra start med Alexander Sørloth som Erling Braut Haalands makker på topp. Det bidro til en god norsk start, men han måtte legge om til 4-5-1 igjen.

– Det var veldig bra de første 20 minuttene, men vi greide ikke å opprettholde defensiv intensitet i 4-4-2. Jeg burde kanskje ha endret litt før, men vi overlevde til pause. Så samlet vi oss i pausen og la en ny strategi, og i 2. omgang var vi best og kontrollerte kampen.

– Det var kanskje urettferdig å ta ut Felix Horn Myhre etter den førsteomgangen og scoringen hans, men vi måtte få inn ny energi, sa han.

Slovenia leder nå Norges gruppe etter at de slo Kasakhstan 3–0. Slovenia og Norge har begge fire poeng og møtes i neste kamp på Ullevaal stadion 10. oktober.

---

FAKTA

Dette er mestscorende spillere på Norges landslag i fotball for menn gjennom tidene (årstallene i parentes angir når de scoret sine mål):

* 33: Jørgen Juve (1929-34)

* 32: Erling Braut Haaland (2020-)

* 26: Einar «Jeja» Gundersen (1917-28)

* 25: Harald Hennum (1949-60)

* 24: John Carew (1999-2011)

* 23: Tore André Flo (1995-2003), Ole Gunnar Solskjær (1995-2006)

* 22: Gunnar Thoresen (1946-57)

* 21: Steffen Iversen (1999-2008)

* 20: Jan Åge Fjørtoft (1988-95), Joshua King (2012-).

---