VAR reddet Norge-seier mot Østerrike – Erling Braut Haaland matchvinner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I det 80. minutt fikk Haaland ballen etter at Jostein Gundersen brøt foran en motspiller. Linjemannen vinket for offside, og jubelen stilnet dermed fort etter at Haaland hadde kjempet ballen forbi en forsvarer og scoret fra kloss hold.

VAR sjekket imidlertid målet i over to minutter, og til slutt signaliserte dommeren scoring. Dermed kunne lagkameratene storme til og feire med Haaland etter hans 32. landslagsmål, ett bak rekorden til Jørgen Juve.

Martin Ødegaard og Andreas Hanche-Olsen måtte ut med smertefulle skader i en kamp der Norge alt i alt vant fortjent.

Hodesmell

Hanche-Olsen fikk en hodesmell da han kolliderte med Sander Berge i første omgang, og Østerrike benyttet stopp i spillet mens han fikk behandling til å justere seg inn i kampen etter å ha havnet kraftig på hælene.

Lagkaptein Ødegaard fikk et kraftig overtråkk i en duell med Christoph Baumgartner snaut midtveis i 2. omgang. Han holdt seg for ansiktet og ble trøstet av keeper Ørjan Nyland og klappet på av Baumgartner før han ble støttet av banen.

Felix Horn Myhre ga Norge en tidlig ledelse, men Marcel Sabitzer utlignet før pause i regnværet på et fullsatt Ullevaal.

Seieren betyr at Norge er tre poeng foran Østerrike etter de to første rundene i nasjonsligaen. Slovenia kommer til Ullevaal til toppkamp 10. oktober. Med seier vil Norge ligge godt an foran den vanskelige bortekampen mot Østerrike i Graz tre dager senere.

Formasjonsendring

For første gang på tre år sendte Ståle Solbakken en spissduo på banen. Han pusset støvet av 4-4-2-formasjonen han brukte en del ganger i sitt første år som landslagssjef, og fra start så det veldig bra ut.

Alexander Sørloth blomstret ved siden av Erling Braut Haaland og herjet med østerrikerne innledningsvis. Han leverte strålende forarbeid til Felix Horn Myhres ledermål i det 9. minutt.

Det var Brann-spilleren som fant Atlético Madrid-spissen på egen halvdel. Derfra satte Sørloth fart og fosset forbi Nicolas Seiwald før han skar innover på banen og fortsatte å føre ballen i høyt tempo. Han spilte til Myhre, som brukte to berøringer før han fra 16-meterstreken skjøt i hjørnet.

Østerrike kom som ventet ut med sitt høye og aggressive press, men de norske greide stadig å dra av motspillere og skape ubalanse, og ballen gikk raskt framover. Gjestene var på hælene i første halvdel av omgangen, selv om det ikke ble mer enn halvsjanser ut av det.

Vendepunkt

Hanche-Olsens hodesmell etter 21 minutter ble et vendepunkt. Midtstopperen kolliderte med lagkamerat Berge midt på banen og fikk en stygg smell. Han prøvde å spille videre, men måtte to ganger sette seg ned, og siste gang måtte han hjelpes av banen og erstattes av Jostein Gundersen.

Flere stopp i spillet i forbindelse med skaden bidro til at Østerrike fikk gjort justeringer. De norske mistet litt av den defensive fasongen og greide heller ikke å være så direkte som i starten av kampen.

I det 37. minutt utlignet Borussia Dortmund-spiller Sabitzer. Han ble spilt fram på siden i feltet i en lite stram norsk bakre firer, og Gundersen nådde ikke fram med taklingsfoten. Skuddet gikk mellom beina på Ørjan Nyland.

Framspillet fra Patrick Wimmer var innom Baumgartner før ballen havnet hos Sabitzer. Målet ble VAR-sjekket for mulig offside ved Baumgartners berøring, men ble godkjent ganske raskt.

Endret igjen

Solbakken gjorde ytterligere to bytter ved pause og la om til 4-5-1 igjen. Inn kom Morten Thorsby for å krige på midten og Antonio Nusa for å plage østerrikerne på kant.

Det var spilt bare noen få minutter av omgangen da Nusa satte fart på en kontring og serverte Ødegaard i god posisjon. Kapteinen måtte avslutte med høyre, og skuddet gikk utenfor.

Som i den første omgangen dominerte Norge innledningsvis, og i det 55. minutt levde gjestenes høyreback Philipp Mwene veldig farlig da han felte Thorsby stygt ved sidelinjen. Han hadde gult kort allerede og kunne godt fått ett til. Ralf Rangnick gjorde nok lurt i å bytte ut Mwene rett etterpå.

Ødegaard ble hjulpet av banen i det 67. minutt, men Norge sluttet ikke å føre kampen. Seks minutter senere holdt litt Nusa-magi på å sende Norge foran igjen. Han satte fart mellom to motspillere, vendte bort en tredje og fyrte løs mot nærmeste hjørne, men keeper Patrick Pentz kom i veien.

Norge fortsatte å presse på og skape muligheter, og til sist vippet marginene Norges vei da Haaland ble matchvinner.

---

Kampfakta

Nasjonsligaen fotball menn mandag, B-divisjonen gruppe 3 i Oslo:

Norge – Østerrike 2-1 (1-1)

Ullevaal stadion

23.171 tilskuere

Mål: 1-0 Felix Horn Myhre (9), 1-1 Marcel Sabitzer (37), 2-1 Erling Braut Haaland (80).

Dommer: Nikola Dabanovic, Montenegro.

Gult kort: Philipp Mwene (24), Østerrike.

Lagene:

Norge (4-4-2): Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen (Jostein Gundersen fra 28.), Leo Østigård, David Møller Wolfe – Martin Ødegaard (Kristian Thorstvedt fra 67.), Sander Berge, Patrick Berg (Morten Thorsby fra 46.), Felix Horn Myhre (Antonio Nusa fra 46.) – Alexander Sørloth (Sondre Langås fra 90+6.), Erling Braut Haaland.

Ubenyttede reserver: Viljar Myhra, Egil Selvik – Jørgen Strand Larsen, Marcus Holmgren Pedersen, Fredrik Bjørkan, Aron Dønnum, Sindre Walle Egeli.

Østerrike (4-2-3-1): Patrick Pentz – Philipp Mwene (Leopold Querfeld fra 57.), Stefan Posch, Philipp Lienhart, Alexander Prass – Marcel Sabitzer, Nicolas Seiwald – Romano Schmid (Marko Arnautovic fra 78.), Christoph Baumgartner (Matthias Seidl fra 68.), Konrad Laimer – Patrick Wimmer (Kevin Stöger fra 78.).

Ubenyttede reserver: Alexander Schlager, Niklas Hedl – Maximilian Wöber, Flavius Daniliuc, Arnel Jakupovic, Florian Grillitsch, Junior Adamu, Marco Grüll.

---