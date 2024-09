Den paradoksale VAR-seieren som ga Norge nytt liv

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Det var faktisk et gedigent paradoks som utspilte seg på Ullevaal-matta i sluttminuttene. Motstanden mot VAR er massiv i Norge, også landslagssjefen har uttrykt sin skepsis og så blir landslaget reddet av teknologien og Erling Braut Haaland.

Norge fikk det 2–1 målet som for få år siden ikke ville blitt godkjent. Minuttene gikk. Ventetida var lang. Den moderne fotballens nyeste påfunn sendte et slør av håp over Ullevaal. Og jubelbrølet var massivt da dommeren pekte på midtsirkelen. Der skulle ballen legges.

Og da fulgte Ullevaal-publikum opp med jubel for den maksimale kynismen i de seks overtidsminuttene. Det ble jublet for hver klarering, for hvert fortvilte spark der det bare handlet om å få ballen unna. Her handlet det bare om å redde tre poeng, velsignet av VAR.

Da sluttsignalet gikk hadde Ståle Solbakken fått den seieren mot en toppnasjon han har ventet så lenge på. Fotballens mekanismer er veldig enkle. En seier kan snu det meste opp ned. Nå er Norge i førersetet i denne pulja og tabelleder Slovenia er neste motstander på Ullevaal stadion 10. oktober.

Østerrikes landslagssjef Ralf Rangnick hadde lagt merke til hvordan Erling Braut Haaland ble kneblet i Alamaty og knapt kom til noen avslutninger. Det pekte han selvsagt på som en viktig faktor foran oppgjøret på Ullevaal. – Vi får hindre at han får ballen, var hans enkle budskap foran kampen.

Vi sitter her og klokka passerer 80 minutter og vi har ennå ikke sett mannen som er rangert som en av verdens beste spisser komme til en eneste avslutning. Men så skjer det. Innbytter Jostein Gundersen sender opp den lange ballen som Haaland tar seg av på mesterlig vis inne i feltet, holder motstanderne unna og får skyflet ballen i mål. Men assistentdommer er oppe med flagget og målet ble annullert. Slik ville det vært før.

Men VAR-sjekken, som varte og rakk, avslørte det faktum som er noe av det unike med Erling Braut Haaland. Han går nesten aldri i offside. Verdens mest omtalte spiss sto alene i grunnstilling ute på den søkkvåte banen og ventet på dommen fra teknologien. Hva tenke publikum. Der og da heiet de på VAR, for vurderingene som ble gjort i VAR-rommet kunne redde det neste halvåret for norsk landslagsfotball. Så viktig var og nervepirrende var den ventetida.

Hva satt vi ellers igjen med? Alexander Sørloths beste start av en landskamp noensinne og Felix Horn Myhres flotte scoring i sin landskampdebut på Ullevaal, noen langpasninger fra oppveksten på Oslo vest. Og etter pause minnet Antonio Nusa oss om at vi fortsatt har en tryllekunstner i laget.

Så får vi håpe at Martin Ødegaards overtråkk ikke er for alvorlig og at Antonio Nusa holder seg skadefri. Da blir det utsolgt 10. oktober også når tabellederen kommer. For da kan Erling Braut Haaland også ta landslagsrekorden til Jørgen Juve. Han er ett mål unna. Det er bare å møte opp.

