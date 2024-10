Vipers slår seg konkurs: – En grusom tøff konklusjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nyheten ble sluppet av tårevåt styreleder Peter Gitmark etter at avgjørelsen ble tatt søndag kveld.

– Vipers Kristiansand har spilt sin siste hjemmekamp. Man kan se av ansiktsuttrykket mitt at dette er utrolig sårt. Vi har gjort vårt beste for å bevare klubben, sa Gitmark og fortsatte:

– Et stort flertall i styret kom til den konklusjonen at det ikke er grunnlag for å drive klubben videre.

Konkursvarselet betyr at Vipers umiddelbart trekker seg fra eliteserien og mesterligaen. 19 spillere blir fristilt og må finne seg en ny klubb.

– Det er problemer med å sannsynliggjøre nok likvider til å drive fram til jul, og det er større sannsynligheter for å vise at vi har likviditet nok til å drive fram til sommeren neste år. Det er en grusom tøff konklusjon, utdypet Gitmark.

Opprinnelig hadde Vipers satt en frist til fredag med å få inn 25 millioner kroner for å slette gjeld, samt sikre denne sesongen og neste sesong med sunn drift.

Den fristen ble utsatt til søndag kveld etter fredagens styremøte, der en ny aktør ga Vipers håp om å nå målet. Aktøren lovet 14 millioner kroner, men tilbudet viste seg å være falskt.

Det sendte klubben på leting etter nye investorer. Denne jobben klarte man ikke å lande.

Vipers Kristiansand har i flere år totaldominert norsk klubbhåndball på kvinnesiden. Klubben vant Champions League tre ganger på rad i årene 2021 til 2023.

Blant spillerne i Vipers-stallen var Norges mangeårige landslagskeeper Katrine Lunde.

