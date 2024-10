Vipers-topp tar selvkritikk – lørdag kan eventyret være over

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lenge har det vært kjent at klubben har slitt svært tungt økonomisk. Men tallene som ble presentert av styreleder Peter Gitmark tirsdag, vakte oppsikt:

25 millioner kroner må komme inn innen fredag. Hvis ikke er klubben konkurs mandag.

Onsdag kveld skal Vipers møte Storhamar til kvartfinale i cupen. Lørdag kommer Budocnost til Kristiansand i Champions League. Det kan bli en følelsesladd seanse.

– Kampen til helgen blir enten klubbens siste eller klubbens første som en ny klubb uten økonomiske problemer, sa Gitmark.

Har overdrevet

Gitmark, som ble styreleder i klubben i vår, var tydelig på at det må røskes opp i problemer som startet for lenge siden.

– Vi har ikke budsjettert på en sunn og fornuftig måte. Vi har overdrevet inntektspotensialet og underkommunisert utgiftene, sa Gitmark.

– Dette burde vært gjort for lenge siden, men det kommer ikke noe godt ut av å skylde på ting som har vært. Vi trenger oppmerksomhet rundt hvordan vi sammen kan være med på å redde klubben, sa han.

Det siste året har flere redningsaksjoner vært gjennomført for å holde skuta flytende. Den siste ble iverksatt så sent som i august i år.

Da ble det kommunisert ut at fem millioner kroner måtte innhentes for at videre drift skulle være sikret.

Tynnslitt tillit

– Vår tillit som klubb er tynnslitt. Det skyldes vår historie. Vi har ikke kommunisert åpent og ærlig nok, erkjente Gitmark.

Styrelederen ble spurt om realismen i å få på plass 25 millioner kroner de neste dagene.

– Dette er en svært vanskelig oppgave, sa han.

Vipers klarte i fjor en bragd ingen har klart tidligere i norsk håndball. Tre strake titler i europeisk håndballs gjeveste turnering Champions League plasserte Katrine Lunde og lagvenninnene i historiebøkene med gullskrift.