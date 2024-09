Kåre Ingebrigtsen slutter som trener: – Har behov for nye ting

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det forteller han til Adresseavisen. Fra nyttår tar han over som ny sportssjef i trønderklubben.

– Jeg har behov for nye arbeidsoppgaver og nye ting. Jeg brenner for dette, sier Ingebrigtsen.

Han har egentlig to år igjen av kontrakten som Ranheims hovedtrener, men den rollen gir han slipp på etter sesongen.

– Kåre har gjennom 40 år som profesjonell spiller og trener bygd en erfaringsbank som er unik i norsk målestokk. Få har i tillegg vunnet mer enn han, sier Ranheims daglig leder Frank Lidahl i en uttalelse.

Han legger til at klubben ser for seg å gjøre rollen som sportssjef annerledes enn det som er vanlig.

– I vår organisasjon blir sportssjefen faglig ansvarlig og ansvarlig for at vi når både sportslige og tilhørende økonomiske mål. Det innebærer fullt ansvar for alt som skjer rundt A-lag og akademi, forklarer Lidahl.

Snart 18 år er gått siden Ingebrigtsen tok sin første jobb som hovedterner på seniornivå. Da tok han over Ranheim i 2. divisjon, og senere gikk ferden videre til klubber som Bodø/Glimt, Rosenborg og Brann.

Han hadde størst suksess som RBK-trener. Der vant han flere titler i Eliteserien og cupen i årene 2014 til 2018.

Ranheim ligger på 10.-plass i 1. divisjon når åtte runder gjenstår.

