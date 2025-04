Kina bedt om å fjerne løve-statuer på Svalbard

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Kineserne er leietakere hos oss. Vi har tillit til at de følger våre anvisninger, sier direktør Lars Ole Saugnes i det statlige selskapet Kings Bay til Svalbardposten.

Ifølge avisen ønsker selskapet, som eier de fleste bygningene i Ny-Ålesund, at det kinesiske polarforskningsinstituttet holder en lavere profil og demper det visuelle uttrykket ved inngangsdøren.

Kineserne har derfor blitt bedt om å fjerne løvene og et skilt der det står «Yellow River Station» ved inngangen til bygningen, som har adresse Ungkarsheimen 1.

Kina leid bygningen i over 20 år, og like lenge har løveparet voktet inngangspartiet.

Endringene er del av en ny skiltplan som skal gjelde for alle bygningene som utlendinger leier i Ny-Ålesund.

I fjor sommer vakte det oppsikt da et cruiseskip la til kai i Ny-Ålesund. Om bord var 183 kinesere med flagg og bannere, som dukket opp for å markere 20-årsdagen for kinesisk forskning på Svalbard. Blant dem var en kvinne ikledd en militæruniform.

Saken fikk et diplomatisk etterspill, og ifølge NRK ble den kinesiske ambassaden kalt inn på teppet til et oppvaskmøte hos Utenriksdepartementet.

Etter det Svalbardposten forstår er både Utenriksdepartementet og Justisdepartementet informert om «løveplanen» i Ny-Ålesund.

