Hun avgjør Eggums skjebne

Mette Nord leder LOs største forbund, Fagforbundet, og leder samtidig LOs valgkomité som legger føringen for hvem som skal velges til ny LO-leder etter Peggy Hessen Følsvik på LO-kongressen neste uke. Komiteen har ennå ikke lagt fram sin innstilling, men Fellesforbundets leder Jørn Eggum er enn så lenge eneste kandidat til det mektige vervet.

«De to store»

Hittil har ikke valgkomitéens og Fagforbundets leder Mette Nord sagt klart fra om hun fortsatt har tillit til Eggum etter TV 2s avsløring av hans seksuelle forhold til en underordnet tillitsvalgt i hans eget forbund, Merethe Solberg. Nord har heller ikke kommentert hans håndtering av Solbergs sluttavtale. Eggum selv bekrefter forholdet til Solberg, men avviser at dette er en metoo-sak. Han forsvarer seg selv i et tilsvar til TV 2.

Fellesforbundet har uttrykt tillit til Eggum, ifølge Dagbladet, og avviser ifølge NTB at det er en sammenheng mellom et vedtak om å sette en avdeling under administrasjon og Jørn Eggums forhold til avdelingens leder Merethe Solberg. Men kommunikasjonssjef Bettina Thorvik sier at forbundsstyret mener Eggum burde ha informert om forholdet til Solberg.

Om Fagforbundet også uttrykker tillit til Eggum, er det gjerne kjøttvekta som avgjør i LO. «De to store» kan gå inn for å innstille Eggum som ny LO-leder, og han kan bli valgt også etter denne skandalen.

Les også: Voldshendelse i Oslo fengsel: – Vi ser veldig alvorlig på denne saken

Presser på

Men TV 2s avsløringer har slått ned som en bombe i LO-organisasjonen, og nå er usikkerheten og uroen i ferd med å bre seg blant delegatene som skal stemme fram en en ny LO-leder.

Enkelte forbundsledere, som CREOs Hans Ole Rian, presser på for å få flere svar før de kan si at de fortsatt har tillit til Eggum. Rian leder de LO-organiserte kunstnerne, og krever blant annet svar på hva Fellesforbundet har visst om saken.

– Her må forbundsstyret i Fellesforbundet legge alt på bordet, slik at vi i LO-familien fremdeles kan ha den tilliten vi alltid har hatt til Eggum, skriver Rian i en tekstmelding til Dagsavisen. Han legger til:

– Dette bør skje så raskt som mulig, slik at delegatene på LO-kongressen slipper usikkerhet rundt dette.

Torbjørn Bongo, leder i Norges offisers- og spesialistforbund, sier til NRK at han er usikker på om Eggum bør velges til ny LO-leder.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Fagforbundets leder Mette Nord er de to store i LO, og har lenge vært allierte. (Terje Pedersen/NTB)

«Helt hårreisende»

En sentralt plassert kilde i LO-systemet bekrefter overfor Dagsavisen at uroen er stor i organisasjonen, og at man ser på saken med det største alvor. Meningene er riktignok delte om Eggum-skandalen er en metoo-sak eller ikke, men kilden mener dette «helt åpenbart» er en metoo-sak, og trekker paralleller til Giske-saken som red Arbeiderpartiet som en mare for noen år tilbake.

Det veldig mange framfor alt er opprørte over, er at Jørn Eggum var involvert da Solbergs avdeling ble satt under administrasjon, og at han tok ansvaret for å lede forhandlingene om en sluttpakke for henne – uten å erklære seg inhabil. Det mener kilden er «helt hårreisende», og at LO aldri hadde akseptert denne oppførselen fra en arbeidsgiver.

Ifølge kilden er bekymringene store i LO for at man kan skaffe seg et problem om man velger Jørn Eggum som ny LO-leder. Kan det hende at han trekker LOs omdømme ned i søla? spør man seg. Hva slags signal er det LO sender ut om man velger en leder som kan ha utvist dårlig dømmekraft?

Det er også en frykt for at det kan komme flere saker, eller at håndteringen blir for dårlig. «Akkurat nå har ikke LO problemer», sier kilden, som foretrekker at en annen leder blir valgt. «Men vi kan skaffe oss problemer om vi velger ham om en uke».

Kilden mener også at saken nå på mange måter er opp til Fagforbundets leder Mette Nord. Nord har makt til å innstille Jørn Eggum på topp, men hun kan også lande på at kostnadene blir for store for LO om han får bli ny leder. Da kan hun stå fritt til å fremme en ny kandidat fra offentlig sektor, eksempelvis en person fra sitt eget forbund.

For egentlig var det offentlig sektors tur til å få lederen. Blir Eggum valgt, har to LO-ledere på rad kommet fra privat sektor.

Les også: Synne Vo: – Det er helt kaos om dagen (+)

– Finnes ingen regel

Ennå er det er noen dager til LO-kongressen åpner i Folkets Hus på Youngstorget og lederdramaet kan få en slutt. Odd Christian Øverland, som tidligere har ledet LOs valgkomité, sier til Dagsavisen at det ikke er noe i veien for at valgkomitéen kan endre på sin innstilling fram til den skal legges fram på LO-kongressen.

– Inntil valgkomitéens innstilling legges fram, kan valgkomitéen diskutere og konkludere slik komitéen velger. Det finnes ingen regel for når vi må bestemme oss eller når vi kan forandre mening – med mindre det har kommet noen endringer siden sist jeg var leder, sier Øverland til Dagsavisen.

Det har, så vidt Dagsavisen vet, ikke skjedd.

Øverland ledet valgkomitéen i 2017 da Hans-Christian Gabrielsen ble stemt inn som LO-leder. Peggy Hessen Følsvik overtok etter Gabrielsen da han brått døde i 2021.

Les også: Suget etter pillene ble for stort. Daniel «måtte» rane apoteket

Kan innstille en annen

I teorien er det dermed ikke noe i veien for at dagens valgkomité kan komme med en annen innstilling under kongressen enn det de tidligere har blitt enige om.

– Hvis valgkomitéen mener at vedkommende ikke er egnet til vervet, er det komitéens oppdrag å finne en kandidat som er det. Det gir ingen mening å innstille en person de ikke mener kan gjøre en god jobb for LO, sier Øverland til Dagsavisen.

– LO er en av Norges viktigste organisasjoner. Da er det soleklart at vi også må ha representanter der som kan og vil gjøre en god jobb, sier den tidligere lederen av valgkomitéen på helt generelt grunnlag.

Han forklarer videre at målet til komitéen er å legge fram et forslag som de mener et samlet LO vil stille seg bak. Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt Jørn Eggum ville vært en slik samlende kandidat i dag, men er tydelig på hvordan han selv ville ha håndtert å få en sak som dette i fanget én uke før LO-kongressen:

– Jeg ville ha forsøkt å få så mye faktagrunnlag som mulig. Det kan gjøre konklusjonen enklere eller mer komplisert, men det er alltid viktig å vite mest mulig.

Les også: «Kniven i ilden»-regissør: – Jeg har også vært en mor som drar (+)