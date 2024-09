Tore André Flo gir seg i Sogndal etter sesongen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Sogndal på sine nettsider.

– Det er med stor respekt og takknemlighet at jeg i dag informerer om at jeg har tatt beslutningen om ikke å forlenge kontrakten min med Sogndal, sier Flo.

Flo tok over Sogndal i 2022. Han har tidligere vært trener i Chelseas ungdomsavdeling og hatt engasjementer som assistenttrener for aldersbestemte landslag.

Sogndal ligger på 9.-plass i 1.-divisjon.

– Nå skal jeg og laget jobbe knallhardt for å avslutte sesongen på best mulig måte og kjempe for å få flest mulig poeng i de resterende kampene, sier Flo.

51 år gamle Flo har en innholdsrik karriere bak seg som spiller. Mest kjent er han for perioden i Chelsea. Han spilte 76 landskamper for Norge og scoret 23 mål.