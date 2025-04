Halve Norge er fagorganisert: – Jobber for noe større enn bare oss selv

To dager før arbeidernes internasjonale kampdag, 1. mai, kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med nye medlemstall for arbeidstakerorganisasjonene. Den viser at fagforeningene står sterkt her i landet, og viser en oppgang i medlemsmassen på drøyt 50.000 medlemmer.

I 2022 var 2.017.266 av oss organisert i en eller annen fagforening, noe som økte til 2.061.332 i 2023, og til 2.111.913 i 2024, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, (SSB), som ble offentliggjort tirsdag.

Det vil si opp med over 50.000 medlemmer fra i fjor, mot en oppgang på rundt 44.000 året før. Rundt 50 prosent (2022 tall) av lønnsmottakerne i Norge er fagorganisert.

Medlemsmassen i fagforeningene

Landsorganisasjonen (LO) 1.026.701 (+19.250).

Fagforbundet: (En del av LO) 412.807 (+ 4.638).

Unio (Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede), med 400.992 medlemmer (+ 2.781).

Akademikerne. 278.668 medlemmer (+ 13.244).

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). 250.054 (+ 6.738).

Andre arbeidstakarorganisasjonar i alt. 155.498 (+8.559).

De enkelte fagforeningene i Norge er tilknyttet en hovedorganisasjon. Arbeidstakere er med i en fagforening som medlemmer.

LO, som er landets største hovedsammenslutning med 23 tilsluttede fagforbund, er naturligvis fornøyd med tallene.

– For den enkelte gir det trygghet i arbeidslivet, og vi har svært gode forsikringsordninger. Og dessuten jobber vi for noe større enn bare oss selv. Vi jobber for et godt velferdssamfunn for alle, med gode skoler, et godt helsevesen, et bedre boligmarked, rettferdig fordeling, likestilling, inkludering, god beredskap og forsvar, nok og rimelig nok kraft til husholdninger til husholdninger og grønn omstilling, sier LO-sekretær Terje Olav Olsson til Dagsavisen.

– Lista er veldig lang, men jo flere vi er, jo mer gjennomslag får vi for saker som forbedrer og trygger livene våre, ikke bare når vi er på jobb, fortsetter han.

LO størst

Av dem som er fagorganiserte her til lands, er over 1 million mennesker medlemmer i LO. De fikk over 19.000 nye medlemmer i fjor.

– Tallet for medlemmer i arbeidstakerorganisasjoner dekker alle medlemmer, også de som ikke er yrkesaktive. Prosentvis var økningen nå marginalt sterkere enn de siste årene, sier seniorrådgiver i SSB, Magnus Berglund Johnsen til Dagsavisen.

– Datagrunnlaget i denne statistikken er kun basert på organisasjonenes egen rapportering. Altså følger kvaliteten på statistikken direkte fra kvaliteten på dataene hos hver organisasjon, legger han til.

Flest på Island

Ifølge de nyeste tallene, som riktignok er noen år gamle (2020), er Island det landet i verden hvor hele 92 prosent av arbeidsstyrken er fagorganisert. Fulgt av Danmark (67 prosent), Sverige (65), Finland (60) og Belgia (50). Norge følger så på sjetteplass med 49 prosent.

I USA er kun 10 prosent av arbeidsstyrken organisert.

Estland er det landet med lavest andel fagorganiserte, med kun 4 prosent.

En Fafo-rapport fra 2024 viser at fra 2010 til 2022 har arbeidstakerorganisasjonene økt totalt antall medlemmer med 361.000, mens antall yrkesaktive medlemmer har økt med 191.000.

Utviklingen viser en i hovedsak stabil organisasjonsgrad i denne perioden fra 1972 til 2022. Den var på sitt høyeste på 1980- og begynnelsen av 1990-tallet. Deretter var det et fall, men med en ganske stabil utvikling fra 2007 og fram til 2022. I disse årene har organisasjonsgraden ligget stabilt på omkring 50 prosent, med en liten oppgang fra 2019 til 2020, viser rapporten.

Godt fornøyd

Leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg, er godt fornøyd med økningen i medlemsmassen.

Høy organisasjonsgrad i arbeidslivet er avgjørende for at arbeidstakere skal ha en sterk stemme i alt fra gode arbeidsvilkår til lønn og pensjon i årene som kommer. — Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne

– Vi er veldig godt fornøyde med at vi vokser mest i prosent. Vår vekst er på 5 prosent det siste året, og vi har hatt den høyeste prosentvise veksten i flere år. I stort er vi veldig glade for alle som ser verdien av å være med i en fagforening. Høy organisasjonsgrad i arbeidslivet er avgjørende for at arbeidstakere skal ha en sterk stemme i alt fra gode arbeidsvilkår til lønn og pensjon i årene som kommer, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Hvordan forklarer dere økningen?

– Vi representerer en voksende gruppe – de høyt utdannede. Jeg tror mange ser at vi tydelig representerer dem, samtidig som vi kjemper for det som er bra for samfunnet vårt. For eksempel at vi mener at utdanning skal gi uttelling, samtidig som offentlig sektor må være konkurransedyktig på lønn for å sikre seg kompetente ansatte.

Leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg. (Akademikerne)

– Har fagforeningene noen gang stått sterkere?

– Organisasjonsgraden har vært relativ stabil i flere år, men styrkeforholdet mellom organisasjonene har endret seg de senere årene, og det har betydning. Vi er størst i staten og representerer en stor og voksende gruppe i samfunnet. Våre perspektiver på vegne av nærmere 300.000 høyt utdannede er avgjørende for å finne de beste løsningene for samfunnet, sier Randeberg.

– Hvorfor blir så mange organisert?

– Vi tror mange ser verdien av å stå sammen. Og at det å være med i en fagforening er som en forsikring for regnværsdager. Foreningene våre er både fagforeninger og faglige foreninger: De passer på rettigheter og jobber for bedre lønn- og arbeidsvilkår som fagforeninger, og tilbyr kurs og karriereveiledning som faglige foreninger. Samtidig kommer ikke høy vekst av seg selv: Det gjøres veldig mye godt rekrutteringsarbeid hver dag i foreningene våre, sier hun.

– Hvorfor er det viktig å organisere seg?

– Jo flere medlemmer fagbevegelsen har, jo sterkere blir stemmen til arbeidstakerne. Det er viktig for oss som arbeidstakerorganisasjon å ha mange medlemmer i ryggen når vi forhandler om gode arbeidsvilkår, lønn og pensjon. Det gir oss tyngde og gjennomslagskraft. Det er helt avgjørende for trepartssamarbeidet at vi som parter har god oppslutning. Vi får til mye og finner gode løsninger når vi samarbeider, både på den enkelte arbeidsplass og i samfunnet. At vi representerer mange, gir løsningene legitimitet, avslutter lederen av Akademikerne.

Alltid vært sterke

Terje Olav Olsson har ansvar for organisering i LOs valgte ledelse, sier at LO alltid har vært sterke.

– Under korona fikk vi et solid oppsving i antall medlemmer. Og nå som vi står i en stadig mer utrygg verden, ser flere verdien av å stå sammen for trygghet i arbeidslivet, sier LO-sekretæren til Dagsavisen.

Terje O. Olsson, LO-sekretær. (Trond Isaksen)

– Hva forteller disse tallene dere?

– Først og fremst at vi høster gjennom vervekampanjene, samtidig som vi viser at vi er en sterk røst i samfunnsdebatten, spesielt når det gjelder arbeidsliv, sier han.

Jo flere vi er, jo mer gjennomslag får vi for saker som forbedrer og trygger livene våre, ikke bare når vi er på jobb. — Terje Olav Olsson, LO-sekretær

Mer makt

– Det har aldri vært billigere å være medlem av Fagforbundet. For oss er det viktig at folk skal ha råd til å være medlemmer. Når flere blir medlemmer, får vi alle mer makt over lønns- og arbeidsvilkår.

Det sier nestleder i Fagforbundet, Helene Skeibrok til Dagsavisen. Fagforbundet er med sine over 410.000 medlemmer LOs største forbund.

Helene Harsvik Skeibrok er nestleder i Fagforbundet. (Werner Juvik)

Hun er opptatt av å dra fram politiske gjennomslag Fagforbundet og LO har fått for sine medlemmer, som økt fagforeningsfradrag, pensjon fra første krone og flere hele, faste stillinger.

– Arbeidsfolk bør organisere seg for at vi skal ha et tryggere og mer rettferdig arbeidsliv. Om vi skal sikre folk hele, faste stillinger, ei lønn å leve av og en arbeidshverdag som er mulig å stå i, da trenger vi å stå sammen. Det gjør vi ved å organisere og engasjere oss i en sterk fagbevegelse, sier Skeibrok.

– Samtidig har vi økt synligheten i sosiale medier og brukt mer tid ute på arbeidsplassene. Det er viktig å være der medlemmene er, både trofaste og potensielt nye medlemmer, sier hun.

