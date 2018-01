– Ville svindle forsikringsselskap

Roganytt

30. desember 2016 skal 40-åringen fra Stavanger ha sendt skademelding til et forsikringsselskap.

På dette skal han ha opplyst at han og samboeren den 26. desember samme år ble frastjålet forsikrede gjenstander med en samlet verdi på 39.894 kroner. Ifølge tiltalen skal han ha gjort dette til tross for at de aktuelle gjenstandene ikke ble stjålet.

40-åringen er også tiltalt for å ha oppbevart narkotika og for å ha innført narkotika fra utlandet.

Dette ved at han den 19. mars 2016 skal ha «gått på grønt» da han ankom Stavanger lufthavn, Sola med 420 narkotiske tabletter i bagasjen.

Også den 1. juni 2016 skal han ha blitt pågrepet med 490 narkotiske tabletter.

Bestilte flybilletter

40-åringen er også tiltalt for bruk av stjålne kort til å skaffe seg vinning.

Den 3. mars 2016 skal han brukt et stjålent MasterCard til å betale flybilletter til seg og samboeren for 8748 kroner.

I perioden fra 3. mars til 9. mars skal han brukt et annet stjålent MasterCard eller opplysninger tilhørende kortet til å betale flybilletter til seg og samboeren. Han skal også ha brukt kortet til å bestille hotellrom til seg og samboeren, samt handlet fra en nettbutikk for totalt 19.406 kroner.

Tegnet reiseforsikring

I perioden fra 1. oktober 2016 til 10. januar skal han ha benyttet et MasterCard tilhørende en kvinne.

Dette skal han ha benyttet til å tegne en reiseforsikring for ham selv og samboeren og kjøpt tjenester på iTunes og Spotify for til sammen 4377 kroner,

21. desember 2016 skal han også ha tatt mobiltelefonen til en person i sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn. På samme sted skal han også har stjålet to gensere og en parfyme fra en butikk.

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 26. januar.

Hans Marius Thorsnæs er 40-åringens forsvarer.

Han sier til RA at hans klient erkjenner delvis straffskyld etter tiltalen.

Politiadvokat Emilie Netteland skal være aktor i saken.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om at 40-åringen skal betale erstatning til de fornærmede.

