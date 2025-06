I praksis frikjent. Men idretten kan utestenge

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Gjert Ingebrigtsen ble frikjent for vold i nære relasjoner, men ble dømt for kroppskrenkelse av datteren og må betale en symbolsk sum til henne, ved siden av 15 dagers betinget fengsel. I det store bildet ble han frikjent, men det må understrekes at dommen ikke er rettskraftig. Nå er det først og fremst den tapende part, påtalemyndigheten, som skal bruke de tre neste ukene på å vurdere om saken skal ankes.

I så fall blir det nye runder i lagmannsretten i begynnelsen av neste år. Dommen på 15 dagers betinget fengsel er milevidt unna påtalemyndighetens påstand om to og et halvt år. I så måte er dommen et havari for dem. Gjert Ingebrigtsen føler seg dømt i offentligheten som en barnemishandler.