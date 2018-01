– Sa at han ville p*** og at han hadde stor p***

Roganytt

En 46 år gammel mann fra Tau er tiltalt for å ha foretatt en seksuell krenkende handling med noen som ikke har samtykket til dette.

Dette for at han den 6. juli i fjor skal ha gått inn på dametoalettet på et utested på Skagenkaien i Stavanger.

Her skal han ha tatt tak i en kvinne, gjort samleielignende bevegelser mot magen hennes mens han skal ha sagt at «han skulle pule» og at han hadde «stor pikk».

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

Like etter dette skal mannen ha blitt stoppet av politiet i Søregata i Stavanger.

Han skal da ha nektet å oppgi navnet sitt og ville heller ikke vise legitimasjon da politiet ba ham om dette.

Saken skal opp i Stavanger tingrett dem 18. januar.

Det er statsadvokat Henriette Kvinnsland som har tatt ut tiltale mot 46-åringen og Kvinnsland har også tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex