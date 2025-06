Partiene i nytt møte om revidert nasjonalbudsjett: SV fortsatt provosert

SVs forhandlingsleder Andreas Sjalg Unneland sa han var provosert før budsjettmøtet i Stortinget startet mandag. Etter en drøy halvtimes møte sa han akkurat det samme.

– Jeg er fremdeles provosert fordi jeg opplever at man ikke tar inn over seg hvor tøft det er for mange mennesker der ute. Det går godt i norsk økonomi, men det går ikke godt for alle. Jeg er usikker på om Arbeiderpartiet tar inn over seg hvordan folk i Norge har det nå, sier Unneland.

Han mener det fremdeles er stor avstand i forhandlingene og etterlyste at det ble vist vilje til å gjøre noe som betyr noe for folk i dyrtiden.

– Tar ikke inn over seg alvoret

– Vi opplever at det sitter andre partier der og ikke tar inn over seg alvoret i den tiden vi lever i nå. Vi skal nå se på det regjeringen kommer med, men vi opplever at det er stor avstand mellom oss, sa han, samtidig som han understreker at SV fortsatt er villige til å diskutere videre.

– Vi er konstruktive og villige til å diskutere og se om vi kan finne en felles enighet, men det er til syvende og sist regjeringen som avgjør.

Unneland ankom budsjettmøtet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV med svært alvorlig mine. Før ham hadde Geir Pollestad fra Sp og Arbeiderpartiets Tuva Moflag gått inn.

Støtter norgespris

Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett har gått sakte de siste ukene, men mandag formiddag løsnet det noe da både Sp og SV varslet at de ville støtte regjeringen i spørsmålet om norgespris på strøm.

Arbeiderpartiet vil innføre norgespris fra 1. oktober, Sp har lagt inn krav om redusert matmoms, mens SV vil ha gratis barnehage for alle.

– Det er barnefamilier som sliter med regningene, det er mange som har det tøft. Da skal vi ha politiske omslag. Altså, avstanden er stor. Det har vært lite politisk vilje til å komme oss i møte på våre krav, sa Unneland.

Til sammen utgjør kravene flere milliarder kroner ekstra, og som må finne sin inndekning i budsjettet.