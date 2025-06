Åtte drept og over 90 såret i Israel

Redningsarbeid pågikk mandag formiddag i havnebyen Haifa, der raketter blant annet traff et kraftverk.

Rundt 30 mennesker ble såret i Haifa, og på morgenen ble tre mennesker funnet døde.

I Tel Aviv ble boligblokker truffet, ifølge øyenvitner. Til sammen åtte mennesker ble drept og over 90 såret i nattens angrep i Israel, ifølge nødetatene.

– Feig morder

Israels forsvarsminister legger ansvaret for de sivile dødsfallene på Irans øverste leder Ali Khamenei.

– Den skrytende diktatoren fra Teheran er blitt en feig morder som med overlegg angriper Israels sivile hjemmefront i et forsøk på å avskrekke oss fra å fortsette offensiven som lammer hans kapabiliteter, skriver Israel Katz på meldingstjenesten Telegram.

– Innbyggerne i Teheran vil betale prisen. Og det vil skje snart, legger han til.

Soldater og redningsarbeidere ved et av stedene i Tel Aviv som ble truffet i Irans angrep natt til mandag. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Senere hevdet Katz at han ikke har til hensikt å fysisk skade sivilbefolkningen i den iranske hovedstaden, ifølge avisa Haaretz.

Mandag formiddag melder iranske medier om nye israelske angrep på Iran. En brannstasjon i provinsen Ilam skal være rammet.

Israel hevder angrepene på Iran er nødvendige for å hindre at landet utvikler atomvåpen. Iran hevder på sin side at de ikke har slike planer.

I Irans nasjonalforsamling forberedes imidlertid et lovforslag om å trekke Iran fra ikkespredningsavtalen om atomvåpen, melder det iranske utenriksdepartementet mandag formiddag. Formålet med avtalen er å hindre at nye land får atomvåpen.

Etterretningssjefer og sivile drept

Israels angrep på Iran begynte natt til fredag forrige uke. Siden da er minst 224 iranere drept, ifølge landets helsemyndigheter. 90 prosent av de drepte skal være sivile.

Menneskerettsgruppen Human Rights Activists, som har base i USA, mener dødstallet er høyere og at over 400 mennesker er drept i Iran.

Blant de drepte er også flere militære ledere, etterretningssjefer og atomforskere. Israel hevder å ha drept til sammen fire høytstående iranske etterretningsfolk.

Brannfolk prøver å slukke en brann etter et av de iranske angrepene som rammet Haifa. Foto: Rami Shlush / AP / NTB

Også iranske medier har meldt at Revolusjonsgardens etterretningssjef, Mohammad Kazemi, er drept. Det samme er Revolusjonsgardens øverste leder Hossein Salami.

– Ny metode

Revolusjonsgarden hevder å ha brukt en ny metode i de siste angrepene på Israel.

Metoden fikk angivelig ulike deler av Israels luftvernsystemer til å angripe hverandre. Dette skal ha bidratt til at Iran rammet mange israelske mål. Påstanden er ikke bekreftet av andre kilder.

Israel melder på sin side at de i natt for første gang tok i bruk luftvernsystemet Barak Magen.

I Haifa var det to supersoniske raketter som traff et kraftverk, ifølge det britiske sikkerhetsselskapet Ambrey. Anlegget begynte å brenne.

Et amerikansk ambassadebygg i Tel Aviv fikk mindre skader i et av angrepene der. USAs ambassadør Mike Huckabee opplyser at ingen amerikanske ansatte fikk fysiske skader.

