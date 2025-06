Gjert Ingebrigtsen kjent skyldig i kroppskrenkelse av datteren – frikjent for vold mot sønnen Jakob

Tiltalepunktet som gjelder vold mot sønnen Jakob Asserson Ingebrigtsen, frikjennes han for. Dom i saken falt mandag.

Ingebrigtsen dømmes også til å betale 10.000 kroner i erstatning til datteren sin.

– En riktig dom. Gjert Ingebrigtsen er frifunnet fordi retten har funnet rimelig tvil om tiltalens påstander. Retten har ikke funnet tilstrekkelige bevis for at Gjert Ingebrigtsen har opptrådt på en måte som utgjør mishandling, sier advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma.

Advokatene sier videre at retten har kommet til at de to sidenes forklaringer fremstår som like sannsynlig.

– Avgjørende for rettens konklusjon var at det ikke fantes bevis som viste at Gjert Ingebrigtsen skapte en kontinuerlig frykt hos sine barn. Retten har spesielt vektlagt at flere nære familiemedlemmer og utenforstående vitner ikke har sett eller opplevd mishandling, sier Elden og Reisvang.

Ba om lang fengselsstraff

Gjert Ingebrigtsen har stått tiltalt for å ha mishandlet sønnen Jakob Ingebrigtsen (24) og hans søster (19) både fysisk og psykisk. Han har hele veien nektet straffskyld.

Aktoratet la ned påstand om to og et halvt års fengsel i tingrettsbehandlingen. Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen krevde videre omkring 200.000 kroner i erstatning til hvert av barna.

Gjert Ingebrigtsens forsvarere Heidi Reisvang og John Christian Elden ba på sin side om full frifinnelse.

Dersom én eller begge parter anker dommen, er det allerede satt av tid til lagmannsrettsbehandling. Den finner sted i perioden tirsdag 6. januar til fredag 20. februar neste år.

– Vilkår til stede

Statsadvokatene Angjerd Kvernenes og Ellen Mellemstrand Gimre har ført saken for påtalemyndigheten. De argumenterte i retten for at både de objektive og subjektive vilkårene for domfellelse av Ingebrigtsen var til stede.

De tegnet i sin prosedyre et bilde av et fryktregime over mange år i Ingebrigtsen-hjemmet, og de gikk gjennom en rekke episoder der den tiltalte skal ha vært fysisk mot Jakob Ingebrigtsen (24) og søsteren (19).

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen og fornærmede Jakob Ingebrigtsen i rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen i Sør-Rogaland tingrett. Foto: Heiko Junge / NTB

Påtalemyndigheten mente flere vitneforklaringer støttet opp om forklaringene til de to fornærmede og ba retten om å legge disse til grunn.

Den påståtte mishandlingen av Jakob Ingebrigtsen skal ha pågått i en periode på ti år, mens søsteren hans ble mishandlet i en periode på fire år.

Strafferammen for mishandling i nære relasjoner er seks års fengsel.

– Finnes ingen bevis

Gjert Ingebrigtsens forsvarerteam har på sin side argumentert med at det ikke finnes noen bevis som tilsier at det i årevis har pågått straffbare forhold i hjemmet til familien Ingebrigtsen.

– Ingen har sett noe, ingen har hørt noe, søsknene har aldri snakket seg imellom. Det er ikke et eneste tidsnært bevis som tilsier at det har pågått straffbare forhold i hjemmet i årevis i denne familien eller som underbygger en tiltale om mishandling, sa advokat Reisvang på siste rettsdag.

John Christian Elden har forsvart Gjert Ingebrigtsen. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun fulgte opp med kritikk av aktoratet, som hun mente aktivt hadde lett etter skyld, mens dets oppgave er å finne beviser både til gunst og ugunst for tiltalte.

Det kom også fram i retten at Gjert Ingebrigtsens kone, Tone Ingebrigtsen, forklarte seg til fordel for ektemannen. Hennes vitnemål ble gjennomført uten pressen til stede.