Kalte mannens kollega for «hore» og «utro f****»

Roganytt

Den 50 år gamle kvinnen skulle nylig ha møtt i retten tiltalt for skremmende, plagsom og hensynsløs atferd.

Hun møtte imidlertid ikke. Haugaland tingrett kom likevel til at saken skulle fremmes for retten.

Fornærmede begynte å jobbe på arbeidsplassen der mannen til den 50 år gamle kvinnen jobbet i august 2015.

Det førte til at 50-åringen oppfattet det slik at fornærmede ville ta mannen hennes fra henne.

Parfymert kjærlighetsbrev

Både fornærmede og mannen har benektet at det var noe forhold mellom dem, men 50-åringens mann har forklart at fornærmede sendte ham et «parfymert kjærlighetsbrev» kort tid etter at hun startet i jobben.

Retten kom til at 50-åringen begynte å kontakte fornærmede i april 2016 og at dette fortsatte fram til juni samme år.

I retten ble det framlagt en rekke sms-er som viser at 50-åringen kalte fornærmede «hore» og «utro fitte».

Hun skal også ha truet fornærmede og familien hennes med at dersom hun bare snakket med mannen hennes ville «helvete være løs» for dem.

Hun truet også med at hun vil spre meldinger som hun kalte for fornærmedes «kjærlighetserklæringer til hennes barn og kolleger.

Fornærmede forklarte også at 50-åringen har ringt henne og skjelt henne ut.

Plaget svigerforeldrene

50-åringens ektefelle forklarte i retten at kona siden 2003 hadde blitt mer og mer sjalu.

I forbindelse med diverse krangler forlot mannen deres felles bolig, og sov da i bilen eller hjemme hos foreldrene sine.

Han lot da være å ta telefonen når hun ringte, fordi han ikke orket å snakke med henne.

Dermed ringte 50-åringen hjem til svigerforeldrene og de forklarte i retten at de noen ganger svarte at han ikke var der, selv om dette ikke alltid var sant.

«Løgnere»

Haugaland tingrett kom også til at hun skulle dømmes for hensynsløs og plagsom atferd overfor svigerforeldrene ved at hun ringte til disse på kvelds- og nattetid.

Retten kom også til at hun hadde kalt dem for «løgnere» og «slumfolk» og skjelt dem ut på andre måter.

Dersom de ikke svarte på telefonen møtte hun flere ganger opp hos dem og ropte og skrek, samt banket på vinduer og dører.

I tillegg kontaktet hun også naboene til svigerforeldrene.

Dette førte til at de måtte kontakte politiet den 14. september 2016 og be om besøksforbud

Dette brøt hun senere ved to anledninger.

Retten kom til at truslene og skjellsordene kollegaen til mannen ble utsatt for har gått sterkt inn på henne.

Retten kom til at hun skulle dømmes til fengsel i 45 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

I tillegg ble hun dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

