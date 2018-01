«Synsk» kvinne ble slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at kvinnen ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav 635.866 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift fra 1. termin 2006 til 6. termin 2008, samt skyldig skatt, renter og gebyrer fra 1999 til 2017.

Kvinnen jobber med healing og skal også være «synsk» og som «helbreder».

I forbindelse med rettsmøtet som ble holdt i Haugaland tingrett møtte ikke kvinnen og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs av Biltema

I den forbindelse viste retten til at innkallingen til rettsmøtet og konkursbegjæringen var lovlig forkynt for henne den 24. januar i år.

Retten kom til at det var ingen holdepunkter for at framstillingen fra Skatt Vest var uriktig og la denne til grunn.

Haugaland tingrett kom også til at Skatt Vest har et forfalt krav mot kvinnen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

I den forbindelse ble det vist til at det den 6. desember i fjor ble holdt utleggsforretning mot kvinnen med intet til utlegg.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Retten kom til at det ikke er grunn til å anta at kvinnen kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Jarle Bachmann er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 23. mars i år.

LES OGSÅ: – Sa at han ville p*** og at han hadde stor p***