Ølutsalg har gått konkurs

Det var firmaet Munngodt 3 AS som var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Munngodt 3 AS er firmaet bak Gulating ølutsalg i Kopervik på Karmøy som nylig stengte dørene.

Skyldneren opplyste i retten å ha en gjeld på omkring 500.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 132.133 kroner.

Av fire ansatte er en lovlig oppsagt, mens tre ansatte ikke er dette.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Munngodt 3 AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Haugaland tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Lodve Martin Kvamme er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. april i år.

