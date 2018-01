Gutt (16) fant større mengder hasj – valgte å beholde det selv

Roganytt

Den 16 år gamle gutten ble nylig dømt for å ha oppbevart nesten 500 gram med hasj.

Gutten forklarte i retten at han funnet en større mengde hasj i et skogholt i nærheten av et treningssenter i Sandnes.

I stedet for å varsle om dette valgte gutten å beholde hasjen selv, og gjemte denne i et garderobeskap i kvinnegarderoben på treningssenteret som han låste med en hengelås.

Oppdaget

Ifølge 16-åringen oppbevarte han hasjen der omkring en måned før en ansatt på treningssenteret oppdaget hasjen og varslet politiet den 24. februar i fjor.

På dette tidspunktet var det 479 gram hasj i skapet.

Ifølge 16-åringen hadde han benyttet noe av hasjen selv, men at han også hadde hatt en intensjon om å bytte deler av hasjen i andre narkotiske stoffer.

Også den 30. januar i fjor ble 16-åringen tatt med 14 gram hasj hjemme i boligen sin.

Hasjen ble funnet av 16-åringens far og overlevert til politiet.

11. januar i fjor hadde han også med seg en «joint» på skolen.

Overgrepsbilder

31-august 2016 ble også 16-åringen pågrepet med syv bilder som framstiller overgrep mot barn.

Da 16-åringen nylig møtte i retten kom han med en uforbeholden tilståelse for samtlige forhold i tiltalen mot ham.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det var skjerpende at han tidligere har fått to påtaleunnlatelser for brudd på legemiddelloven.

I formildende retning la retten vekt på hans skylderkjennelse for samtlige poster.

Jæren tingrett la også vekt på hans alder og viste til at han var 15 år gammel da lovbruddene fant sted og at dette tilsier at ubetinget fengsel ikke er en aktuell reaksjon.

I stedet ble han dømt til 90 dagers fengsel som ble gjort betinget ved at han følger opp de spesielle vilkårene som han har blitt gitt.

