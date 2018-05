Fikk penger for å gifte seg med kvinne

Roganytt

En 27 år gammel mann fra Egersund møtte nylig i Dalane tingrett for å ha hjulpet en utenlandsk person til ulovlig opphold i landet.

Dette ved at han den 25. oktober inngikk et proforma ekteskap med en kvinne fra Thailand.

27-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i retten.

Der innrømmet han at han inngått falskt ekteskap for å hjelpe kvinnen inn i Norge og at hensikten var at hun skulle bli norsk statsborger.

Ifølge mannen kom han i kontakt med kvinnen via en tidligere kollega med kone fra Thailand.

Han traff den aktuelle kvinnen og hennes familie og de avtalte at han skulle få 300.000 kroner for å gifte seg med henne.

150.000 kroner før ekteskapsinngåelsen, og 150.000 kroner etter at hun hadde fått norsk statsborgerskap.

Ifølge 27-åringen har han mottatt 110.000 kroner for ekteskapet.

Av disse har han betalt 50.000 kroner til dem som arrangerte vielsen.

Retten viste til at det finnes lite rettspraksis på området særlig fordi at ekteskapet var økonomisk motivert.

Dalane tingrett kom til at han skulle dømmes til 45 dagers fengsel og inndragning av 55.000 kroner.

