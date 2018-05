Hadde sex med kvinne som har IQ på 46: – Jeg har ikke utnyttet henne

Roganytt

Mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte Stavanger tingrett.

Tiltalen lød på at han skal ha hatt seksuell omgang med en person der han skal ha utnyttet vedkommendes psykiske utviklingshemming til å skaffe seg den seksuelle omgangen.

Grunnlaget for det er at i perioden fra februar til april 2017 skal ha hatt flere samleier med psykisk utviklingshemmet kvinne.

Mannen har jobbet med psykisk utviklingshemmede i mesteparten av sitt yrkesliv og retten la til grunn at han var kjent med at fornærmede var psykisk utviklingshemmet.

Fornærmede er en kvinne i 30-årene og er vurdert til å ha en IQ på 46, noe som etter det strafferettslige system gjør henne til psykisk utviklingshemmet i stor grad.

Egen leilighet

Hun har imidlertid bodd i en egen leilighet og det var i denne den seksuelle omgangen fant sted. Det var mannen som tok kontakt med henne på Facebook messenger og kommunikasjonen mellom dem fikk fort et innhold av seksuell karakter.

Retten kom til at mannen hadde utnyttet fornærmedes psykiske utviklingshemming for å skaffe seg seksuell omgang.

I den forbindelse ble det lagt til grunn at mannen hadde ved gjentatte anledninger sagt at fornærmede ikke måtte fortelle noen om det de gjorde.

Han parkerte også bilen sin et sted i nærheten, og retten la til grunn at han gjorde dette for å skjule at han var hos fornærmede.

Vil bli anket

Mannen var også tiltalt for å ha hatt overgrepsbilder, men ble frifunnet for dette.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i ett år og ti måneder.

Anne Kroken, mannens forsvarer, sier at hennes klient er glad for at han ble frifunnet for overgrepsbildene.

– Når det gjelder det andre erkjenner han å ha hatt sex med fornærmede, at forholdet har vært gjensidig og at han ikke har utnyttet henne. Dommen kommer til å bli anket, sier Kroken til RA.

