Avstandsregel i barne- og ungdomsidretten fjernes 1. august

«Fra 1. august gis det unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Åpningen forutsetter at smittesituasjonen på det tidspunktet tillater det», skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Idrettspresident Berit Kjøll hadde tirsdag møte med kulturminister Abid Raja (V), der hun kom med krav om en større åpning for aktivitet for barn og unge.

– Regjeringens beslutning er utrolig viktig og en sann lettelse for alle barn, unge og for hele idrettsbevegelsen. Det er en klok beslutning og vil bidra til å redusere risikoen for frafall i barne- og ungdomsidretten. Nå har våre unge utøvere virkelig noe å se fram til etter fellesferien, sier Kjøll.

Lettelsen i koronaregelverket innebærer at det åpnes for kamper og andre konkurranser for barn og unge opp til 19 år.

– Vi er mange som er utålmodige på vegne av idretten, meg selv inkludert. Det er helsemyndighetenes reguleringer som setter begrensninger for aktivitet. Jeg er glad for at jeg i dag kan informere om at det igjen kan åpnes for vanlig barne- og ungdomsidrett. Det kan konkurreres innenfor grensene til de respektive idrettskretsene fra 1. august. Det betyr mye for mange, sier Raja.

