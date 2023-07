Andrea (21) møter den økende mengden turister

I gåavstand fra Stavanger sentrum ligger Holmeegenes. En lystgård fra 1860-tallet bygget etter danske forbilder og omskapt til gartneri fra 1890-tallet. I dag er Holmeegenes museum. Her jobber Andrea Regina Eikeland (21) for tredje år på rad med å gi omvisning til de besøkende i turistsesongen.

– Jeg synes det er veldig spennende, særlig på et museum hvor du har omvisninger for da får du høre ulike ting om hva en nordmann og for eksempel en tysker eller engelskmann kjenner igjen fra omvisningen, sier Eikeland til RA og legger til:

– Jeg lærer nok mer av de norske turistene, fordi pensjonistene kjenner gjerne igjen de typisk norske tingene de hadde da de var mindre.

Eikeland forteller også at de møter flere turister i år enn tidligere. Så langt i juli har museet hatt omtrent 29.000 besøkende, sammenlignet med rett rundt 30.000 i fjor.

– Vi merker det jo fordi vi har flere omvisninger hver dag og gruppene er større, sier hun.

Turistboom

Tidligere skrev RA at det lyst ut for reiselivsbransjen i Rogaland − og Norge. Nye tall fra NHO viser at to av tre nordmenn ferierer i hjemlandet denne sommeren.

− Denne trenden vil nok bare øke i årene som kommer med tanke på hvordan verden utvikler seg når det gjelder vær, temperaturer og økonomi. I tillegg kommer jo den økte interessen fra utenlandske turister, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO.

Men den økende turismen viser et problem:

− Hadde vi vært en «vanlig» region, hadde turisme vært mye større og gitt jobber til flere. Oljerikdommen har gjort at potensialet ikke er tatt ut, for vi har ikke hatt behov for det. Det har vært nok jobber og penger til alle, sier sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen.

Utfordringen for reiselivet og turismen er altså å få tak i nok folk.

− Dette er en sektor som er sesongbasert og heftet med stor usikkerhet. Nordmenn med tilgang på faste, trygge, godt betalte jobber vil i for liten grad jobbe innen reiselivet. Vi er derfor ikke rigget for å håndtere den turistboomen som burde kommet, sier Knudsen.

Heller ikke Eikeland har planer om å jobbe på museet for alltid.

– Jeg ser nok ikke for meg at jeg kommer til å stå her som er vert, sier hun.

Men det betyr ikke at hun ikke ønsker å kunne jobbe med turisme og kulturliv videre i livet.

– Jeg studerer samfunnsøkonomi, så jeg studerer ingenting som er direkte knyttet til turisme og kultur, men det hadde vært spennende å jobbe med å se på det samfunnsøkonomiske ved kulturlivet. Altså hvordan man kan utvikle tilbudet, samtidig som at samfunnet skal tjene penger på det.

Så hva er løsningen?

Reiselivsekspert Odd Roar Lange forteller at det ikke bare er Stavanger regionen som ikke er rustet for den økende turismen, men hele Europa.

– Det var mer attraktivt å jobbe i reiselivsbransjen for noen år siden, før pandemien, men flere har nå dratt hjem og fått bra betalte jobber eller har skiftet yrker, sier han.

Lange mener reiselivet må jobbe med å endre arbeidstider og oppgaver, automatisering og mer målrettet turisme.

– For det første tror jeg de kan lære av oljebransjen. Mange av jobbene er ugunstige og ikke familievennlige, så kanskje man heller kunne jobbet 14 dager på og 14 dager av. Bransjen må begynne å tenke nytt for det er ikke bare å få folk til å begynne å jobbe når de folkene ikke er der. Arbeidstidene og oppgavene må endres.

– For det andre må de automatisere oppgavene mer. Trengs det virkelig servitører for å servere en øl til et bord eller kan det gjøres som under pandemien hvor man bestilte og hentet selv? Arbeidsoppgaver kan automatiseres uten at det går ut over kvaliteten.

– Det siste og kanskje det viktigste, er at regionene må jobbe mer målrettet mot turistene. De må fokusere på turister som blir lengre og bruker mer penger. På den måten trenger man ikke å ha flere ansatte, sier han.

Lange mener at fordi det er en omvei til Rogaland, så er det viktig å holde turistene her. Da må man ha færre cruisegjester og flere individuelle reisende.

Mer attraktiv jobb

Ugunstige tider og mye arbeid preger flere av jobbene i reiselivet ifølge Lange. Han mener at det må gjøres mye arbeid for å møte den store etterspørselen som er på vei.

– Det gjøres ikke av seg selv og regionen kan ikke bare tenke at alle vil komme dit. Regionen, gjerne med destinasjonsselskapene og politikerne, må bestemme seg for hva slags type gjester de ønsker, for eksempel byfolk eller fjellturister. Videre må de jobbe målrettet mot dem, sier Lange.

– Reiselivet er ofte utålmodig. De starter på noe, jobber i to-tre år og bytter strategi. Det er langsiktig jobbing som skal til.

En annen utfordring som Lange peker på er at er at det er vanskelig å få folk til å ta høyere reiselivsutdannelse.

– De burde tilby kurs du kan ta over et par måneder. Slik kan du få en grunnutdanning og kurs som ikke krever for mye. For det er vanskelig å tenke seg at man skal gå tre år på utdannelse og ende med en lavtlønnet jobb og ugunstige tider, avslutter reiselivseksperten Odd Roar Lange.

