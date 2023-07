Fire tegn på turistboom: − Reiselivet er ikke rigget

Til tross for en del regntunge julidager, ser det lyst ut for reiselivsbransjen i Rogaland − og Norge. Nye tall fra NHO viser at to av tre nordmenn ferierer i hjemlandet denne sommeren.

− Denne trenden vil nok bare øke i årene som kommer med tanke på hvordan verden utvikler seg når det gjelder vær, temperaturer og økonomi. I tillegg kommer jo den økte interessen fra utenlandske turister, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO, til Rogalands Avis.

Hun viser til at Norge som reisemål har utviklet seg de siste årene med et større spekter av opplevelser og tilbud. Blant annet har fjelldestinasjonene investert i sykkel- og klatreparker. I tillegg har antall restauranter økt betydelig, og flere av dem er i verdensklasse, som i Stavanger. Flere byer har til og med blitt «badebyer» med fantastiske strender midt i sentrum, ifølge Grindland.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland (Moment Studio)

Norsk turisme «megatrender»

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener mye taler for at norsk reiseliv står foran en formidabel vekst:

− Det ligger noen megatrender til grunn for at reiselivet i Norge kan stå foran en turistboom, sier Knudsen.

Ifølge ham er det fire grunner til disse vekstforventningene:

− Kronekursen gjør at Norge har blitt 15 prosent billigere. Prisen er noe av det første turister sjekker, så ryktet om at vi er et dyrt ferieland er vi nærmest kvitt allerede. Det ser vi på årets turisttall, og svært mange bestiller feriene et halvt år i forveien.

− Kroneeffekten for norsk reiseliv har vi dermed ikke sett enden på, både når det gjelder utenlandske og norske turister. Effekten kommer til å gjelde også de neste årene. For nordmenn er det blitt 50 til 60 prosent billigere i Norge sammenlignet med for noen år siden, påpeker han.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-bank (mari løvås)

[ Stor turistøkning, og nå bruker de mer penger! ]

Ny trend: Er Sør-Norge det nye Syden?

Været og klimaendringene er en annen trend Knudsen trekker fram, særlig med tanke hetebølgen i store deler av Europa i år. Økt temperatur gjør at de klassiske Syden-landene ved Middelhavet er for varme. Norsk sommervær, derimot, er nær perfekt, både for utlendinger og nordmenn, ifølge ham.

− Sør-Norge kan bli det nye Syden. Vi ser allerede at spanjoler og italienere drar nordover på grunn av varmen. Legger vi til lav kronekurs, kan fort bli sånn at nordmenn ikke lenger kjøper feriehus i Spania, men at spanjolene heller kjøper seg billig leilighet i Norge, sier sjeføkonomen.

Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger. (DNB Eiendom)

Tall fra Prognosesenteret viser at antall utenlandske kjøpere øker sammenlignet med tidligere:

− Normalt står personer som er bosatt i utlandet for rundt 0,5 prosent av alle hyttekjøp i Norge. Det var en økning til rundt én prosent under pandemien, og i fjor var andelen to prosent. Foreløpige tall for i år viser, derimot, at utenlandske kjøpere utgjør hele fire prosent, sier Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger, til RA.

− De fleste av disse utenlandske hyttekjøperne er svensker og dansker. Stadig flere utlendinger ser den lave kronekursen som en prisgunstig inngangsbillett til det norske hyttemarkedet, sier Lura.

[ Derfor har sør-afrikaneren hytte i vestlandsbygda ]

Storslått natur − helt gratis

Opplevelsene Norge byr på er et annet argument som taler for turistboom i lang tid framover. Det er vel å bra å ligge på stranden og sole seg i Spania, men mange vil oppleve mer. Også her er Norge i en særstilling: Du får unike naturopplevelser og byfølelse i løpet av få timer. Du kan attpåtil spise på en Michelin-restaurant, oppsummerer Knudsen i SR-Bank.

− Stavanger-regionen er det et enormt potensial. Preikestolen er listet som én av verdens ti beste turistattraksjoner, og vi tar ikke betalt for å gå dit engang. I USA hadde det kostet 10.000 kroner per person å få oppleve Preikestolen, mener han.

Over 250.000 mennesker tar hvert år turen opp til fjellplatået Preikestolen på nordsiden av Lysefjorden. De kan nyte utsikten uten at det koster dem en krone, og sjeføkonom mener slike naturopplevelser ikke ville vært gratis andre steder. (Marianne Løvland/NTB)

Den fjerde og siste megatrenden er helserelatert:

− Helse er en fordelaktig faktor for Norge. Overdreven soling er direkte helsefarlig, og det å ligge rolig i solsteiken, spise og drikke dårlig mat, er et konsept som neppe blir like hipt de neste ti årene, sier Knudsen.

[ Reiselivet venter nytt rekordår grunnet svak krone ]

− Ikke rigget for turistboom

Men det er ett problem:

− Hadde vi vært en «vanlig» region, hadde turisme vært mye større og gitt jobber til flere. Oljerikdommen har gjort at potensialet ikke er tatt ut, for vi har ikke hatt behov for det. Det har vært nok jobber og penger til alle, sier Knudsen.

− Dette mener jeg er hovedforklaringen på at Bergen, Oslo og Trondheim har vært råere og mer frampå enn Stavanger, sier sjeføkonomen videre.

Cruisebåt, sightseeing-buss og turister i Stavanger sentrum (Eilin Lindvoll)

Utfordringen for reiselivet og turismen er altså å få tak i nok folk.

− Dette er en sektor som er sesongbasert og heftet med stor usikkerhet. Nordmenn med tilgang på faste, trygge, godt betalte jobber vil i for liten grad jobbe innen reiselivet. Vi er derfor ikke rigget for å håndtere den turistboomen som burde kommet, sier Knudsen.

− Reiselivet har i flere år vært godt hjulpet av sesongbaserte arbeidsinnvandrere, men økt velstand i Øst-Europa, samt en varig svekket krone, gjør det ikke lenger like lukrativt å jobbe i Norge. Uten innvandring hadde vi ikke hatt befolkningsvekst. Vi føder for få barn, og det er ikke nok utlendinger som ønsker å jobbe her. Vi har også en demografisk utfordring ved at for mange er pensjonister og for få er arbeidsaktive, utdyper han.

[ Kronekursens vinnere og tapere: − Venter storinnrykk ]

Reiselivsutfordringer også i andre land

Grindland i NHO Rogaland framholder at reiselivet er et attraktivt sted å jobbe for mange, noe det vil det være også i framtiden.

− Reiselivsbransjen sliter likevel, som så mange andre, med å få nok og kvalifisert arbeidskraft. Vi hører om de samme utfordringene i en rekke andre land, inkludert Hellas og Spania. Veldig mange har forlatt bransjen gjennom pandemien, og de klarer ikke rekruttere dem tilbake. Kanskje må vi tenke nytt, og se på rekruttering også utenfor Europa, sier Grindland.

− Det er en ekstra utfordring at regjeringen har tatt initiativ til et lovforslag som begrenser bemanningsbransjens muligheter til å rekruttere folk til midlertidige oppdrag. Det er heldigvis håp om at EU vil begrense dette, noe som gjør det enklere for de sesongbaserte næringene, avslutter hun.

[ Kutt ferieutgiftene − velg heller et naboland ]

[ Tysk familie på besøk i to dager − bestemte seg for å flytte for godt ]