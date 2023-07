Nye tall: Spår tøff kamp om arbeidskraften

Saken oppdateres

Hovedtallene fra Nav Rogaland viser at det er en svak økning i antall helt arbeidsledige i juli, men at samtidig gikk det totale antallet arbeidssøkere ned.

– Naturlige sesongvariasjoner er forklaringen, sier direktør Merethe P. Haftorsen i Nav Rogaland i en pressemelding.

Nav-tallene viser at det ved utgangen av juli var registrert 6247 arbeidssøkere i Rogaland. Dette tallet inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Av disse er 4356 helt ledige, tilsvarende 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med i fjor, er det en svak økning på tre prosent.

1383 personer, tilsvarende 0,5 prosent av arbeidsstyrken, er registrert som delvis ledige.

På landsbasis er 1,8 prosent helt ledige, og 0,6 prosent delvis ledige. Fra forrige måned øker antallet helt ledige med 325 personer, mens antallet delvis ledige går ned med 345 personer. Justert for naturlige sesongvariasjoner holder imidlertid antallet helt ledige seg på samme nivå som forrige måned.

Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland. (Nav)

− Hett arbeidsmarked

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at selv om arbeidsledigheten har gått noe opp, viser dagens tall at vi fremdeles er på et svært lavt nivå.

− I en tid med økte utgifter for norske husholdninger, er det at folk beholder jobben det viktigste for at vi skal komme oss gjennom på en god måte. Det er derfor grunn til å glede seg over at ledigheten holder seg på lave nivåer, sier Knudsen.

– Vi ser at ledigheten øker i de fleste yrker, der bygg og anlegg har pekt seg ut over tid. Samtidig er arbeidsmarkedet fortsatt hett, med høy sysselsetting og bedrifter som planlegger ansettelser framover, fortsetter han.

Dette legger opp til at den tøffe kampen om arbeidskraften vil fortsette. Det er mange bedrifter som trenger flere folk. Det henger sammen med at de gjerne ikke har fått tak i riktig kompetanse, at de har et ønske om økt salg, samt at det er strammet inn på bruk av midlertidig arbeidskraft, ifølge sjeføkonomen.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-bank (mari løvås)

[ Flere burde ta samme sommerjobb som tannlegestudent Benjamin ]

Her er flest arbeidsledige

Flest helt ledige er det innen serviceyrker (433), industriarbeid (430) og reiseliv og transport (426).

Sandnes har i juli høyest ledighet med 2,0 prosent, etterfulgt av Stavanger og Randaberg med 1,9 prosent. Eigersund og Strand har 1,8 prosent, mens Haugesund har 1,7 prosent. Av de mest befolkningsrike kommunene har Karmøy lavest andel med 1,3 prosent.

I juli ble det utlyst 2478 ledige stillinger i Rogaland. Det er omtrent på samme nivå som samme periode i fjor. Flest utlyste stillinger var det innenfor helse, pleie og omsorg, med 638 ledige stillinger. I juli var det også mange ledige stillinger innen bygg og anlegg, og butikk- og salgsarbeid, med henholdsvis 346 og 256 ledige stillinger.

– Til tross for at det er fellesferie og litt lavere aktivitet enn normalt, er det gledelig å se at det ble utlyst 2478 ledige stillinger. Det gir gode muligheter for de som står utenfor arbeidslivet, sier Haftorsen i Nav Rogaland.

[ Venter turistboom, men er ikke rigget med nok folk ]

Vanlig med juli-nedgang

– Det er vanlig at antallet helt ledige øker i juli, og skyldes naturlige sesongvariasjoner. Det kan for eksempel være avsluttede prosjekter, eller nyutdannede studenter som registrerer seg som arbeidssøkere. Det er imidlertid viktig å understreke at ledigheten fortsatt er på et lavt nivå, sier Haftorsen videre.

– Samtidig er det flere innenfor reiseliv, overnatting og serviceyrker som går fra å jobbe deltid til å jobbe fullt i juli, som følge av økt aktivitet. Det er med på å forklare hvorfor vi ser en betydelig nedgang i antall delvis ledige, forklarer hun.

Knudsen i SR-Bank påpeker at den lave kronekursen gjør at Norge ikke lenger er like attraktivt for arbeidsinnvandrere. Det er en utfordring som kan prege flere bransjer, ikke minst i reiselivet og serviceyrkene.

− I sommer har vi sett starten på en mulig turistboom i landet. For å møte denne, og behovet for arbeidskraft i andre næringer, må vi få flere av dem som står utenfor inn i arbeidslivet, og vi må evne å tiltrekke oss arbeidskraft utenfor Norges grenser, mener han.

[ Nedtur på Forus: Dette tenker investor Christian Ringnes ]

[ − Mange har fast jobb flere måneder før studieslutt ]