Blomstene i sentrum stjeles: – Fryktelig irriterende

Fra tidlig vår til midt høst pyntes Stavanger med vakre blomstrer som bringer liv til gatene. Kirsten Fagertun er leder i Stavanger kommunes blomstergruppe og har ansvar for å plante, samt ta vare på blomstene i løpet av året.

Men samtidig som blomstergruppen prøver å bidra til noe fint, opplever de en del stjeling og litt hærverk.

– Vi opplever det hver sesong. Det kan gjerne komme en topp helt mot slutten av ferien. Jeg vet ikke om det har å gjøre med at folk kommer hjem og ser at det ikke er helt på topp hjemme, sier hun.

Problemet ser de på for eksempel på Ledaal og i trappene ved Rogaland Teater. Det har også vært en utfordring etter Fjåge i Vågen-konsertene på onsdager nå i sommer. Fagertun har spurt om det kan gå noen rundt å følge med på onsdagskveldene.

– Det skal gjerne ikke mer til enn at noen sier ifra for at de skal stoppe, sier hun, og legger til:

– Vi bruker fellesskapets penger slik at de skal være en glede for alle der de står. Det skal ikke være slik at noen skal ta de med seg hjem for å ha det i egen hage eller ødelegge bare for å ødelegge.

I tillegg forteller hun at noen tar snarveier gjennom blomsterbed og tråkker ned blomstene, særlig stemorsblomstene.

– Det går ikke an å få det fint igjen, så det er fryktelig irriterende, sier Fagertun.

Blomstene i Stavanger bidrar til å mate insektspopulasjonen. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Tar tid

Bestillingen av blomstene går av gårde allerede i september.

– Det er så mange om beina som vil ha frø og morplante, så vi må bestille tidlig for å få det vi vil ha, sier Kirsten Fagertun.

De tidligste blomstene blir satt ut i mars, mens tulipanene vokser på høsten. Til sammen er det satt ut rundt 42.000 blomster i de kommunale blomsterbedene i 2023. Av de var omtrent 20.000 tulipanløk, rundt 8000 stemorsblomster og cirka 14.000 sommerblomster.

– Jeg kunne egentlig jobbet med blomster hver dag, for det er mye som trengs å gjøres, sier Fagertun.

Hun forteller at stjelingen og hærverket blir plagsomt når de bruker så mye tid på blomstene.

– Jeg tenker mye på det. Når vi skal plante om våren er det veldig hektisk og da har vi ikke tid til å få beskjed om at vi må på Ledaal og plante om 50-60 planter fordi noen har latt hunden sin gå løs der, sier lederen for kommunens blomstergruppe.

Her har bladliljene nederst blitt dratt ut. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Husk å gjødsle

Rundt i Stavanger kan man nyte arbeidet til Fagertun og kollegaene, men hun har også flere tips til hva som kan gjøres for å få sin egen hage finere.

Lederen i blomstergruppen tror at den største feilen til mange er at de ikke gjødsler og vanner nok.

– Gi gjerne blomstene mer gjødsel enn folk vanligvis gjør, særlig sommerblomster trenger mye gjødsel. Jeg anbefaler å gjødsle ukentlig eller hver fjortende dag, alt etter hvor varmt det er. Hvis det er kaldt trenger de mindre gjødsel.

I bedene til kommunen bruker de kugjødselkompost og langtidsgjødsel. Stavanger kommune skriver i en pressemelding at du kan kjøpe ferdiggjødslet plantejord eller lage en egen «dundermix». Da skal du blande tre deler plantejord, en del kugjødselkompost, en del lecakuler og to til tre spiseskjeer langtidsgjødsel.

Videre skal du røre rundt etter hvert som du fyller opp bøtta og gjenta det til bøtta er full. Til slutt fyller du jordblandingen over i kasser/krukker.

Flere titusen blomster plantes i Stavanger. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Andre tips

I tillegg til gjødsel og vanning, forteller Fagertun at det også er viktig med jevnlig luking og generelt å holde et øye på blomstene.

– Når det er veldig mye regn er det enda viktigere å plukke vekk det som kan bli en råte situasjon, sier hun, og legger til:

– Det er også viktig å ta vekk det som er avblomstret for å få mer blomster. Når de er avblomstret begynner blomstene å prioritere å lage frø, klipper du de heller av vil det vokse nytt istedenfor.

Også ugress har Fagertun tips for. De planter blomstene tett for at det skal bli mindre jobb å luke.

– Med en gang det blir plass mellom blomstene tar ugresset over, sier Fagertun.

Men selv om lederen for blomsteravdelingen har stålkontroll på både tips og blomstene, tar hun ikke så ofte med jobben hjem.

– Jeg er heldig som har en mann som er interessert i sånn. Når jeg er ferdig på jobb liker jeg å slappe av inne, avslutter hun og ler.

Kirsten Fagertun synes det er kjipt at enkelte velger å stjele blomstene de bruker mye tid på å plante. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Hagetips fra Flor&Fjære:

Gjødsle mer.

Vann mer – med en gang planten tørker slutter den å vokse.

Ikke vær redd for å klippe for mye.

Ta ugress som kommer fortløpende.

Hold det ryddig i hagen.

