− Mange har fast jobb flere måneder før studieslutt

− Jeg blir ofte kontaktet av hodejegere og bemanningsbyrå på Linkedin. De spør om jeg kunne tenke meg å jobbe i Nordsjøen, men det er nok ikke aktuelt for meg. Henvendelsene tyder imidlertid på at selskapene og bedriftene mangler arbeidskraft, sier Jakob Bru (26) til Rogalands Avis.

Dette er hans andre sommer som vikar hos Aker Solutions i Jåttåvågen i Stavanger. Til daglig studerer har siste året på master i industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder, og han har fagbrev i automasjon fra før.

− Et godt internship er en stor fordel når man skal ut i fast jobb etter studiene. Jeg har også jobbet mye deltid ved siden av studiene, da fra hjemmekontor på Sørlandet. Sammenlignet med de jeg studerer med, jobber jeg nok en del mer, men jeg liker å jobbe, sier Bru videre.

Ingrid Arnesen og Jakob Bru er to av 14 sommervikarer hos Aker Solutions i Stavanger. (Eilin Lindvoll)

Godt arbeidsmarked motiverer

Ingrid Arnesen (22) har sin første sommer med vikariat hos Aker Solutions. Til høsten begynner hun på nest siste året av mastergraden for å bli sivilingeniør innen energi og miljø ved NTNU i Trondheim.

− For meg er det veldig relevant å jobbe her hos Aker, siden jeg har spesialisering innen elkraft, sier Arnesen til RA.

På NTNU har hun vært med å arrangere en karrieredag, og da merker hun godt at bedriftene er veldig interessert i studentene.

− Det virker som om det er godt arbeidsmarked for oss, noe som gir motivasjon. Mange av medstudentene mine får fast jobb flere måneder før de er ferdig utdannet, sier Arnesen.

− Sjeldne vekstforventninger

Da Sparebank 1 SR-Bank nylig la fram konjunkturbarometeret sitt, var ett av hovedfunnene at bedriftene i Sør-Norge ansetter igjen. Det vil si at trenden har snudd og utsiktene til flere ansettelser er bra igjen. Men etterspørselen er større enn tilbudet − det er for få arbeidsledige. Dette betyr at kampen om de kloke hodene vil bli tøffere i tiden framover. Ja, det er altså arbeidstakers marked!

− Det er helt klart at energibransjen er den delen av næringslivet som planlegger med størst vekst i ansettelser det neste året. Det er nokså sjelden vi opplever at forventningene til vekst i sysselsetting er på så høye nivåer, uansett bransje. Dette bidrar til at Rogaland er fylket hvor det ventes størst vekst framover, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank til RA.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. (Jan Inge Haga)

Vanlig å få fast jobb etter sommerjobb

Kjetil Westergaard, avdelingsleder hos Aker Solutions, kan fortelle at også de merker behov for mer arbeidskraft.

− Sommerjobbene er sånn sett en kjempefin anledning til å bli kjent med studentene. Veldig ofte resulterer sommerjobbene i at ferdig utdannede går rett inn i fast jobb. Vi kom i kontakt med både Ingrid og Jakob via karrieredager ved skolene de går på, sier Westergaard til RA.

− Ja, vi har faktisk en egen «Aker-dag» på NTNU, istemmer Arnesen.

Sjeføkonom Knudsen i SR-Bank har inntrykk av at sommerjobbene blir stadig viktigere for en del arbeidsgivere. Dette skyldes at det er en måte å rekruttere nye arbeidstakere på. I tillegg har en del bedrifter behov for ekstra kapasitet når de faste ansatte er på ferie. For arbeidstakere er også sommerjobber stadig viktigere, fordi de kan skaffe seg relevant erfaring, samt tjene penger. Med relevant erfaring får de et fortrinn sammenlignet med medstudenter som ikke har det, ifølge ham.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, er enig med sjeføkonom Knudsen i at sommerjobbene er viktige for arbeidsgiverne og -tagerne.

− Sommerjobb er en kjempefin mulighet til å bli kjent med en bedrift, og til å få seg arbeidserfaring. Én av tre bedrifter trenger sommervikarer for å opprettholde produksjonen. Mer enn halvparten av bedriftene sier at de har ansatt en sommervikar i fast stilling, så sommerjobbene øker jo også bedriftenes muligheter til å møte gode kandidater til faste jobber, sier Grindland til RA.

Sommervikarene: − Vi gjør helt nødvendige arbeidsoppgaver

Hva gjør så en sommervikar hos Aker Solutions?

− Jeg jobber, blant annet, med vektrapporter. Det går ut på å sette inn koder om hvor mye tid diverse utstyr bruker på å gjøre en jobb ute på installasjonene. Det som er fint med sommerjobbene hos Aker, er at vi gjør oppgaver som faktisk er nødvendige og verdiskapende, side om side med fast ansatte kollegaer, svarer Bru.

Han framholder at det også er lav terskel for å prøve seg innen flere fagfelt hos selskapet, samt at det er et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

− Jeg jobber med å sette sammen tegninger, arbeidsbeskrivelser og henter ut den viktigste informasjonen til det som blir et jobbkort som skal være forståelig for de som skal utføre jobben offshore. Så vi ingeniører sender ut «jobbpakker» til dem. Det er fint å kjenne at jeg gjør en jobb som må gjøres. Nå er mange på ferie, og da er Aker avhengig av at jeg stepper inn i deres fravær, sier Arnesen.

Vektlegger det sosiale

Tidligere i sommer ble det arrangert en tur til Aker Solutions-verftet på Stord, hvor studentene fikk anledning til å gå om bord på Johan Castberg FPSO.

− Det er nok kjekt for sommervikarene å komme ut på site og se hva prosjektene våre blir til. Som ansatt ved Aker sitter mange på kontor, og da er det fint å komme på et verft og se dimensjonene av hva en jobber med på land, sier Westergaard.

Aker Solutions sommervikarer på besøk på Stord. Avdelingsleder Kjetil Westergaard sitter helt til venstre i bildet. (Aker Solutions)

Arnesen er enig i at dette var en spennende og givende tur, i og med at hun fikk se resultatene av innsatsen på kontoret.

Det sosiale ved siden av jobb, er noe Aker Solutions er opptatt av å ivareta, hvilket Bru og Arnesen mener de lykkes med.

− Vi har chatgrupper på Teams der vi avtaler felleslunsj hver dag, eksemplifiserer hun.

− Jeg er enig. En venn av meg som jobber i en annen bedrift sier at de ikke er like gode på slike sosiale tiltak, sier Bru.

Jobbe fast i Stavanger? − Ja og tja

RA har tidligere skrevet om at kommuner og næringsliv jobber aktivt med å få ferdig utdannede til å flytte til Stavanger-regionen for å jobbe.

− Stavanger og omegn har lenge vært et attraktivt sted å jobbe, men vi har ikke blitt sett på som et like spennende sted å bo. Det er heldigvis i ferd med å endre seg. Boligprisene er heller ikke så verst, spesielt sammenlignet med Oslo, og det er viktig for de unge som skal etablere seg, sier Grindland i NHO Rogaland.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland. (Moment studio)

Vi spør sommervikarene hos Aker Solutions: Ser du for deg å jobbe i Stavanger etter studieslutt?

− Ja, uten tvil! Det er fordi mye av aktiviteten innen olje og energi skjer i Stavanger, som jo er oljehovedstaden. Jeg ser sommervikariatet her hos Aker som en mulighet for å jobbe med det jeg vil resten av livet. En fordel med selskapet er at det både er nasjonalt og globalt, så hvis jeg har lyst å jobbe et annet sted i landet eller verden, kan jeg få mulighet til det, svarer Bru.

− Mange av medstudentene mine på NTNU drar til Oslo for å jobbe etter studiene. Jeg er selv åpen for både Oslo og Stavanger. Jeg vil flytte hjem til Stavanger en eller annen gang, men per nå er jeg usikker på om det blir første stoppested, sier Arnesen.

− Jeg gleder med skikkelig til å begynne å bare jobbe, ikke studere ved siden av. Etter hvert har jeg skjønt at jeg trolig aldri blir «ferdig utlært», men jeg er veldig lysten på å bare produsere og levere i jobb på heltid, avslutter Bru.

