Reise

– Jeg synes at Hellas er så deilig ujålete og avslappet. Her trenger du ikke å kle deg om når du kommer fra stranda, men kan gå rett på tavernaen og spise middag. Dessuten har alle de greske øyene har sin unike, særegne karakter, sier Tranum, som har reist til Hellas hver sommer siden den første turen til Kreta i 1985.

Det førte til en gryende og livslang forelskelse i både reisefølget, mannen Robert – og landet.

– Vi var bare 18 år og utforsket kriker og kroker på øya. Vi ble veldig godt kjent, minnes Tranum.

Foto: Privat

Restplassdronning

Etterpå begynte Tranum å jobbe for Scanair, noe som førte henne til mange flere greske perler.

– Da reiste vi mye på restplasser, ned til Kos og hjem fra Rhodos, for eksempel. Sånn holdt vi på i ti år, før jeg begynte å jobbe for charterselskapet Ving – akkurat da det ble lansert mange nye charterreisemål. Jeg var veldig nysgjerrig på dem, og meldte meg til å reise ned å prøve dem ut, forteller hun.

Selv om man reiser til et chartermål, er det enkelt å leie skuter eller bil og reise litt utenfor turisttråkket, mener Tranum.

– For eksempel til Haraki på Rhodos, en liten perle på vei til turistmagneten Lindos, tipser hun.

Imens vokste også ønsket om å se litt mer av Hellas og flere av de litt mindre og litt mer «uoppdagede» øyene.

Småøy-bonanza

– Vi begynte med øyutforskningen for alvor i 1994. Da reiste vi til Kreta med charterfly, og videre til Santorini med ferje på natten. Og derfra til Paros og Naxos. Det var der vi oppdaget småøyidyllen! Dette skjedde akkurat da den greske øyhoppingsbølgen begynte, forteller hun.

Neste tur gikk til Samos, Patmos og Ikaria, der en kollega hadde fått jobb.

– Patmos var for øvrig stedet der det sies at Johannes skrev og fikk åpenbaringen sin, og det finnes et kloster dedikert til ham her, forteller Tranum.

Og da barna Tia og Tord kom, ble de også med ut på tur.

–De har vært med overalt fra de var små, i bæremeis og barnevogn. Man må ikke bo på et Sunwing-hotell selv om man har fått barn, sier hellaselskeren, som i dag jobber for Akershus Reiselivsråd.

Lykke og fromme

Da barna var små, planla de ofte reisene ganske nøye. Men nå reiser de litt mer på lykke og fromme, gjerne i en to-tre uker hver sommer.

– Vi pleier å fly ned til Aten. Her er det tre havner som med båtforbindelser til hele den greske øyverdenen. Den mest kjente er Pireus, men det finnes også to andre gode alternativer. Rafina ligger enda nærmere flyplassen i Aten, og er bra for forbindelser mot øst. Dit går det både rutebusser og taxier, og det er lite trafikks. Og så har du havnen Lavrio havn i sør, som er et bra utgangspunkt for øyene i Kykladene og mange flotte, ukjente småøyer, som Kea, Kythnos, Syros og Milos, for eksempel, tipser Tranum.

Men hun påpeker også at det kan være like fint å fly charter ned til en øy og øyhoppe videre derfra.

Ansiktsløftning

Standarden på båtforbindelsene er også blitt mye bedre med årene – om noen har noen minner fra overfylte holker fra 1990-tallet.

– I Hellas er jo båt som toget er for oss. Nå trafikkeres øyene av fine, nye speedbåter som tar deg til øyer på noen få timer, katamaraner og store skip. Men vi er fortsatt glad i de mer saktegående båtene, der vi kan sitte ute og kjenne på livet, sier Tranum, som også synes at hele Hellas har fått en ansiktsløftning.

– Den store forskjellen på Hellas før og nå, er at det er blitt mye mer lekkert over alt. Veldig mye er pusset opp og har fått svært bra standard, påpeker hun.

Hun mener også du bør holde deg til gresk mat for å få de beste rettene.

– Og husk at det greske kjøkkenet er mer en gresk salat og souvlaki! På en tur vi var på, spiste vi forskjellige ting hver gang. Det var gøy! Gå inn og lukt på grytene som putrer på kjøkkenet, der mor står og kokkelerer, mens far serverer. Spør hva som er dagens rett, tipser Tranum.

Enkelt å finne hotell

Familien bor gjerne på familiedrevne småhoteller, eller leiligheter booket gjennom nettportalen homeaway.no. De beregner en tusenlapp i snitt for overnatting for fire.

I juni og juli går det greit å finne hotell på stedet.

– Ofte står det folk som prøver å praie deg i havna. Men vi setter ofte igjen barna i havna med bagasjen, og rusler litt rundt i det området vi vil bo i. Eller vi spør på nærmeste taverna, pub eller butikk, det er alltid noen som kjenner noen, humrer Tranum.

Du må ikke ha dårlig tid og ikke være altfor kresen. Vårt kriterium er at stedet må ha aircondition og WiFi – det er viktig når du har ungdommer med, haha, ler Tranum.

Alternativt kan du google reisemålet og «apartments».

På Tilos kan du overnatte i denne flotte vindmøllen. FOTO: PRIVAT

Tilbake til øyfavoritt

I sommer skal Tranum og familien tilbake til en av øyfavorittene sine, Kefalonia.

– Det er også veldig fint i vestre deler av øyriket, som på Egina, der grekerne bor om sommeren. Det er en veldig gresk øy. I denne delen av øyriket finner du også de hyggelige øyene Poros og Spetses. Bilfrie Hydra, som er full av esler, er også flott. Det var her Leonard Cohen møtte sin norske Marianne, minner hun om.

Men øyeventyret er fortsatt ikke over.

– Vi har enda mange øyer igjen å oppdage. Heldigvis!

ØYHOPPINGTIPS:

* Reis ut med fly fra Norge tidlig om morgenen, hvis du vil rekke ettermiddagsferjene. Ellers bør du booke en overnatting i Aten.

* Skal du til en av de store destinasjonene fra Pireus, bør du bestille på forhånd, for båtene blir fort fulle. Alle ferjeforbindelsene finner du på www.greekferries.com.

* I juni og juli går det som regel greit å ordne overnatting på stedet, selv om det kan være greit å booke de første og siste nettene på turen. I august er det imidlertid lurt å booke på forhånd. Da er det også veldig varmt. Homeaway.no er et praktisk nettsted som formidler leiligheter og hus.

* Book den siste natten i Aten. Hvis det blåser opp, så går ikke ferjene, og du risikerer å miste flyet hjem! Bo gjerne i området Plaka/Akropolis. Benytt anledningen til å se det nye arkeologiske museet, det er veldig lekkert!

* Du må ikke pakke sekk lenger. De fleste øyhoppere har nå trillekoffert!

* Ha med bøker, lydbøker og filmer. Last ned alt på forhånd, så barn (og voksne!) har underholdning mens de venter.

* Det er viktig å forberede ungene på hva de skal! Reisedagene kan jo fort bli litt slitsomme.

* Jo flere grekere på en restaurant – jo bedre mat!

Kefalonia er en av familiens favorittøyer. FOTO: PRIVAT

Tranums sju favorittøyer:

1. Kefalonia. Badevannet her slår alt! Spesielt på den fantastiske Myrtos-stranden, en kritthvit rullesteinsstrand med turkist hav. Det er også veldig enkelt å finne din egen, lille fine badebukt. Sami-stranden er også veldig flott, og Assos er vakker liten landsby som ligger helt nede ved havet. Apollo har charter hit og Norwegian har direkterute.

2. Tinos er også en flott, liten øy i Kykladene, med en kirke på toppen, med eget krabbefelt for pilegrimer. Her bodde vi i en nydelig, nedlagt vindmølle i Stavros Bay. Nås fra havnen Rafina.

3. Spetses er en kjempefin øy vest i Hellas. Her er det få skandinaver, siden det er en typisk helgeturøy for rike grekere. Ligger cirka to og en halv time vest for Pireus.

4. Serifos er også en veldig fin øy i Kykladene. Det er så kompakt, her bor, spiser du og bader i byen! Naboøya Milos er også fin. Hit kommer du enklest fra Pireus.

5. Samos og byen Pythagorion et bra chartermål – med direktefly, som likevel er genuint gresk. Dit har mine foreldre reist mye, og etter at min mor på 82 år ble alene, reiser hun dit fortsatt.

6. Folegandros er en bitte liten øy for vandreglade, i Kykladene.

7. Ios er øya for partyglade i alle aldre, som ikke skal til Kos eller Ayia Napa. Ungdommen går ut når de voksne går hjem, og de voksne står opp når ungdommen går og legger seg ...

