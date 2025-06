EU-kommisjonen truer med å trekke lovforslag om å forby «grønnvasking»

Det brygger opp til full krise mellom EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, og to av partiene som støttet henne. Bakgrunnen er at Kommisjonen truer med å trekke et forslag som vil gjøre det vanskeligere for bedrifter å drive med såkalt grønnvasking.

Forslaget om en lov mot grønnvasking (Green Claims Directive), ble lagt frem i mars 2023. Det var en del av EUs klimatiltak. Forslaget skulle beskytte forbrukerne mot misvisende miljø- og klimamerking.

Målet var å rydde opp i jungelen av klima- og miljømerking som bidrar til å forvirre forbrukerne. Det finnes 230 bærekraftsmerker og 100 grønne energimerker i EU. Hva disse betyr, er tidvis vanskelig å vite, fordi de i varierende grad bygger på troverdig og etterprøvbar informasjon. Direktivforslaget ble av Kommisjonen lansert som viktig for å utvikle en bærekraftig sirkulærøkonomi.