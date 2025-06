– Tror ikke dette velter våpenhvilen

Røyk over Herzliya nord for Tel Aviv etter et iransk missilangrep 17. juni. Tirsdag morgen kom det meldinger om flere angrep, tross Donald Trumps melding om våpenhvile mellom partene. Foto: Itai Ron / Reuters / NTB

Saken oppsummert USAs president Donald Trump kunngjorde tirsdag at det var enighet om en våpenhvile mellom Iran og Israel. Men etter kunngjøringen kom det meldinger om iranske missiler på vei mot Israel.



Professor og Midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad mener små brudd etter våpenhviler er vanlige og ikke nødvendigvis ødeleggende.

Iran har få alternativer enn å akseptere våpenhvilen for å unngå økonomisk og politisk svekkelse, mener professoren. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

– Erfaringen fra våpenhviler er at hvis de blir brutt, skjer det ofte gjennom små brudd kort tid etter at våpenhvilen er inngått, innleder Dag Henrik Tuastad til Dagsavisen.

– Så de ferske meldingene om angrep mellom Iran og Israel, er ikke sjokkerende i det perspektivet. At man får slike brudd umiddelbart etterpå, trenger ikke å bety at ting ikke går seg til med våpenhvilen. Jeg tenker ikke at det er dette som eventuelt velter en våpenhvile, fortsetter han.

Dag Henrik Tuastad. Foto: Jørn H. Skjærpe

Tuastad er professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han viser til nyheten om at USAs president Donald Trump mandag kveld kunngjorde våpenhvile mellom partene. Senere bekreftet både Iran og Israel planene.

Annonse

Tirsdag formiddag opplyste imidlertid det israelske militæret (IDF) at det var raketter på vei fra Iran mot Israel, og kort tid etter meldingen opplyste Israels forsvarsminister Israel Katz at han hadde instruert militæret til å svare kraftfullt. Iran nektet imidlertid for våpenhvilebrudd. Senere tirsdag har Trump anklaget både Iran og Israel for brudd på våpenhvilen, ifølge NTB.

Trump raste

I en samtale med journalister tidlig tirsdag ettermiddag, før han reiste til Nato-toppmøtet i Haag, sa USAs president at han «ikke er fornøyd» med Israel og Iran, før han la til at han er «virkelig misfornøyd» med Israel, ifølge Sky News.

– Vi har to land som har kriget så lenge og så hardt at de ikke vet hva faen de gjør, sa Trump videre, ifølge NTB.

Annonse

Kort tid etter så imidlertid presidenten ut til å ha roet seg ned noe.

– Israel kommer ikke til å angripe Iran. Alle fly kommer til å snu og reise hjem (...) Ingen blir skadet, våpenhvilen har trådt i kraft! Takk for deres oppmerksomhet, skrev han på TruthSocial.

Kan bli avgjørende for våpenhvilen

Hva Iran og Israel gjør videre, blir avgjørende for om Trumps våpenhvile holder, mener seksjonssjef Sigbjørn Halsne ved Krigsskolen.

Annonse

– Forhåpentligvis så går det den veien som nå er skissert, at begge partene slutter direkte å skyte på hverandre, og at en får i gang nye forhandlinger og møter mellom USA og Iran, sier Halsne til NTB.

Sigbjørn Halsne. Foto: Forsvarets høgskole

Han er seksjonssjef ved krigsskolen og har militær strategi som primærfelt.

Dag Henrik Tuastad mener Iran har få andre valg enn å akseptere enn våpenhvile nå.

– Jeg tror den er et resultat av at Irans gjengjeldelse nesten var umulig uten å skade seg selv. En ting er langdistanseangrep fram og tilbake med Israel, men en involvering av golfstatene kunne ha ført til en eskalering som i mye større grad ville ha svekket Irans posisjon i regionen. Det kunne ha ført til at flere land engasjerte seg mot iransk oljeeksport, noe som ville ha svekket Irans økonomi enormt.

Annonse

Viser til 2020-angrep

Flere eksperter har tidligere pekt på at golfstatene kunne bli trukket inn i konflikten hvis angrepene hadde blitt trappet ytterligere opp. Golfstater er et samlebegrep for de arabiske landene rundt Persiabukta, og inkluderer Bahrain, Saudi-Arabia, Oman, Kuwait, Qatar og De forente arabiske emirater.

– Og å fortsette en krig der USA er involvert, ville åpenbart ha vært regimetruende. Da kunne man ha risikert bakketropper og direkte invasjon, sier Tuastad.

Iran gjennomførte mandag kveld, før våpenhvilen ble kunngjort av USAs president Donald Trump, et rakettangrep mot USAs største militærbase i Midtøsten, men varslet om angrepet flere timer på forhånd. Angrepene var mot den amerikanske flybasen Al Udeid i Qatar.

Annonse

USAs president Donald Trump. Foto: Carlos Barria / AFP / NTB

Irans reaksjon nå ligner det som skjedde i 2020, da USA likviderte lederen for Revolusjonsgardens elitestyrke, general Qasem Soleimani, på direkte ordre fra Trump, mener Tuastad. Den gang angrep Iran amerikanske baser i Irak i etterkant.

– Også den gang fikk man en gjengjeldelse fra Iran som var varslet og nærmest symbolsk, og som heller ikke førte til tap av menneskeliv, sier Tuastad.

– USA kan på sin side si at de har nådd målene, gjennom angrepene på iranske atomanlegg, og i så måte var det ikke unaturlig med en våpenhvile. USA har tilsynelatende ikke hatt andre mål enn å nettopp svekke Irans atomprogram. Disse «eventyrene» om regimeendring har man gått vekk fra å snakke om, legger han til.

– Viser regimets håndtering av situasjonen en svakhet overfor egen befolkning i Iran? Kan grepet om befolkningen svekkes?

Annonse

– Poenget er jo at Iran er ydmyket i utgangspunktet. Det er jo åpenbart en svakhet. Man har hatt en forsvarsstrategi som har vært mislykket i store deler av det iranske folkets øyne. Man har brukt milliarder på enkelte ting, men så har man hatt et ikke-fungerende luftforsvar, for eksempel, svarer Tuastad.

Balansegangen mot USA

Han peker på at det iranske regimet har vært nødt til å finne riktig balansegang innad og utad.

– Hvis regimet hadde framstått underkastende overfor Israel og USA, kunne dette ha aktivisert ulike separatistbevegelser i Iran. Husk at omtrent to femtedeler av den iranske befolkningen er fra minoritetsgrupper, med tanker om selvstendighet hos flere. Har man da en ledelse i regimet som viser åpenbar svakhet, vil disse separatistbevegelsene kunne forsøke seg på frigjøring og løsrivelser.

Annonse

Så man har behov for å vise en viss styrke, poengterer professoren.

– Det gjelder å komme med en respons som ikke virker eskalerende, men som symbolsk viser en form for styrke. Det gjelder å ikke framstå som kollapset. For befolkningen i Iran vil en våpenhvile være en lettelse. Iranerne løper ikke rundt i gatene i hovedstaden og roper på hevn. Der har det vært mest frykt, og håp om en avslutning, sier han.

– Israels statsminister Benjamin Netanyahu har jo snakket om regimeendring i Iran. Hvordan tror du han stiller seg til denne våpenhvilen?

– Jeg tror i utgangspunktet ikke at regimeendring av Netanyahus plan. Men han har ønsket å ødelegge regimet, uten en konkret plan for hva som skulle skje etterpå. Det er det man har sett i Gaza også. De ønsket å ødelegge Hamas, men uten en klar plan for det som kommer etterpå.

Annonse

Israels perspektiv

– Kommer en våpenhvile til å kunne holde, slik du ser det?

Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Foto: Kevin Mohatt / Reuters / NTB

– Hvis den kommer gjennom de første humpene, så kan ting stabilisere seg. Iran har et behov for å «komme til hektene» igjen og å konsolidere. Man kan tenke seg at de vil bygge opp et luftforsvar og endre strategi. Kanskje også akselerere et atomvåpenprogram i det skjulte. Det er ikke urealistisk. Men jeg tror i hvert fall Iran ønsker å unngå ting som svekker staten ytterligere.

For Netanyahus del er det vanskelig å si nei til USA når det gjelder våpenhvile, mener Tuastad.

– Når USA og Trump kan si at «OK, nå hjalp vi dere med atominstallasjonene i Iran, nå skal dere gjøre som vi sier». Støtten til Israel har sunket veldig i USA siden Gaza-krigen begynte, så jeg tror ikke Israel har så mange valg her.