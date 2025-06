Kilder i Gaza: Ny massakre mot palestinere som ventet på nødhjelp – minst 25 drept

Rundt 150 mennesker ble såret i angrepet, og for 62 av dem er tilstanden kritisk, opplyser Awda-sykehuset i Nuseirat-leiren tirsdag morgen.

Ifølge sykehuset ventet de på lastebiler med nødhjelp på en vei sentralt på Gazastripen. Skytingen begynte da folk beveget seg østover for å komme nærmere lastebilene som var på vei.

– Det var en massakre, sier Ahmed Halawa, som var vitne til hendelsen. Han forteller at også de som forsøkte å flykte, ble beskutt av droner og fra stridsvogner.





– Israel må slutte

FNs menneskerettskontor ber Israel slutte å skyte mot mennesker som forsøker å skaffe seg mat, og konstaterer at det er en krigsforbrytelse.

– Israels militariserte nødhjelpsmekanisme strider mot internasjonale standarder for nødhjelpsutdeling, heter det i en uttalelse tirsdag.

– Å bruke mat for sivile som våpen, i tillegg til å begrense og hindre tilgangen til tjenester som trengs for å opprettholde livet, er en krigsforbrytelse, skriver kontoret videre.

– Kaotisk og blodig

Et annet øyenvitne, Hossam Abu Shahadam, sier at droner fløy over området, og at de overvåket folkemassen før skytingen begynte. Han beskriver situasjonen som kaotisk og blodig idet folk forsøkte å flykte unna. Ifølge Shahadam så han minst tre mennesker ligge ubevegelig på bakken og mange andre som var såret.

Det israelske militæret (IDF) er blitt bedt om en kommentar, men har så langt ikke kommet med noen uttalelse.

– Israelske okkupasjonsstyrker angrep grupper av borgere som ventet på hjelp sentralt på Gazastripen, med kuler og stridsvogngranater, sier sivilforsvarets talsmann Mahmud Basal.

Mandag ble minst 43 mennesker drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge Al Jazeeras kilder i det palestinske helsevesenet.

FN: – Dødsdom venter

Nesten daglig blir palestinere drept i forsøket på å ta seg fram til et av de få sentrene for matutdeling som Israel og USA har åpnet i israelskokkuperte områder i Gaza, ifølge FN.

– Dødsdom venter dem som forsøker å overleve i Gaza, sier lederen for FNs nødhjelpskontors (Ocha) virksomhet i de palestinske områdene, Jonathan Whittall.

– Jeg har fått høre at over 400 er drept. De siste dagene har jeg møtt noen av de sårede i sengene og korridorene på det overfylte Nasser-sykehuset, fortalte han etter et besøk i Deir al-Balah nylig.

De siste to ukene har situasjonen på Gazastripen kommet i skyggen av krigen mellom Israel og Iran.

– Helveteslignende forhold

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har lovet å ikke miste Gaza av syne.

– Vi mister ikke av syne de pågående grusomhetene i Gaza, der den palestinske befolkningen klamrer seg til livet under helveteslignende forhold, sa han i en uttalelse som fredag ble publisert av Utenriksdepartementet.

Her rettet han også skarp kritikk mot det nye nødhjelpssystemet som Israel og USA står bak, og som drives av en nyetablert stiftelse kalt Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

– I møte med ytterligere fordrivelse, bombing og sult har nye mekanismer for nødhjelpsutdeling blitt dødsfeller. Siden slutten av mai er det rapportert at over 400 mennesker har mistet livet mens de forsøkte å motta nødhjelp, sa Eide.

Fordrevne palestinske barn i en teltleir i Gaza by mandag. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB

Palestinere i Gaza by mandag. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB