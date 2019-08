Mange beboere og pårørende på sykehjem er misfornøyde med maten og kostholdet.

En undersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet i 2019 viser at mange pårørende er bekymret for maten eldre får servert på sykehjem.

Pårørende til personer på sykehjem forteller at de klager på maten, men at de ikke når gjennom. Hver tredje pårørende forteller at de har klaget, mens halvparten sier de er utrygge på kvaliteten på maten.

To kokker

På Fagerborghjemmet er det motsatt.

– Riktig mat og god mat har veldig mye å si for de eldre. Hos oss er måltidene blitt et samlingspunkt, og de eldre gleder seg til måltidene. Et kjøkkenet somlager fersk mat hver dag bidrar til bedre ernæring, sier daglig leder Ruth Fjeld med et smil til Dagsavisen.

– Vi har to ansatte kokker som lager all mat fra bunn av. Maten kan også berikes individuelt, for eksempel om noe trenger mat med mer kalorier i, sier hun.

– En dag i måneden har vi restaurantaften hvor beboerne selv får bestemme hva de vil spise. Og da selvfølgelig med vin til maten. Noe de også kan få hver dag om de ønsker. Og er det en beboer som ønsker noe annet enn det som er dagens meny, er kokken rask med å snu seg rundt ved grytene, sier Ruth Fjeld.

Hygge rundt matbordet på Fagerborghjemmet. Fra venstre: Ellen A. Forbes Rolfsen, Anbjørg Christensen, Spase Jaksi, Evelyn Teien, Tove Nyheim, Camilla Wilhelmsen (Frp, Aina Stenersen (Frp) og Odd Alf Selmer. Foto: Tom Vestreng

Fagerborghjemmet er kommunalt, men drives av Unicare. Og er det eneste ved siden av Økernhjemmet som har eget kjøkken.

– Her lages all maten fra bunnen av, sier kokk Birger Atling til Dagsavisen.

Daglig lager kokkene på Fagerborghjemmet mat til rundt 70 personer.

– Sikkert noe dyrere enn om vi skulle fått maten fra et sentralkjøkkenet, men kvalitetene er noe helt annet når vi lager maten selv, sier Ruth Fjeld.

Dagsavisen var med da Frps toppkandidater i Oslo, Aina Stenersen og Camilla Wilhelmsen var invitert til Fagerborghjemmet for en tidlig middag.

– Jeg er opptatt av eldre, og eldre velferd. Jeg har selv en bestemor som nylig ble lagt inn på sykehus på grunn av underernæring på sykehjemmet, sier Frps 1.-kandidat til bystyret, Aina Stenersen til Dagsavisen.

Frp i Oslo går til valg på at alle nye sykehjem som bygges skal ha eget lokalkjøkken, slik at de eldre får hjemmelaget mat, samt se på muligheten for å bygge lokalkjøkken på eksisterende sykehjem.

– Vi vil ha den gode matlukta tilbake på sykehjemmene, sier 2.kandidat Camilla Wilhelmsen.

– Vi har satt av totalt 35 millioner til bedre mat på sykehjemmene i alternativt budsjett. men vi er avhengig av et maktskifte etter valget for å få det til, sier de to Frp-politikerne.

Med kokken Birgers hjemmelagde karbonader, stekte poteter og ertestuing var det lite å si på appetitten, verken hos beboere, politikere eller journalisten.

Fortjener god mat

– Eldre fortjener å få sunn og god mat. Det er også viktig at de eldre får gode rammer rundt måltidet, sier Aina Stenersen .

– Her koser vi oss med maten, og jeg gleder meg alltid til måltidene. Når jeg kjenner matlukten til kokken vår, blir jeg alltid sulten, sier 95-år gamle Evelyn Teien.

– Jeg er vokst opp i et hjem med god mat, og moren min var fabelaktig til å lage mat. Det eneste jeg ikke spiser er fjærkre. Det har jeg aldri likt, sier den spreke 95-åringen med et smil.

– Maten her er veldig bra. men jeg kunne godt tenkt meg litt mer grønnsaker, sier 84 år gamle Tove Nyheim, som er dagbruker på Fagerborghjemmet.