– I dag er det billigere å ta bilen enn å reise kollektivt. Det er høl i hue. Det må være dyrere å velge å forurense enn å velge miljøvennlige løsninger. Vi har allerede sagt at vi skal kutte prisen på enkeltbillett med 20 prosent. Det skal vi gjøre, men det er ikke nok. Bompengene må opp, sier leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll til Dagsavisen.

I helga samles Oslo SV til sitt årsmøte. I sin tale søndag kommer Eidsvoll til å komme med et tydelig budskap til sine partikamerater: Bompengene i Oslo må opp.

– Forhandlingene om Oslopakke 3 er i gang, så det er nå de neste månedene at kampen står. Vi ser at den siste justeringen av bompengene ikke er tilstrekkelig for å kutte biltrafikken og klimagassutslippene, og sikrer ikke store nok inntekter til viktige kollektivinvesteringer, sier Eidsvoll.

Kutte biltrafikken

Akkurat hvor mye bompengene bør øke har ikke Eidsvoll et klart svar på. Det er gjenstand for forhandlinger. Det viktigste er at det blir billigere å kjøre kollektiv enn det er å velge bilen.

Regnestykket hun peker på er dette: Om du kjører en dieselbil med bombrikke gjennom så mange bomsnitt i Oslo du bare klarer i en hel time midt i rushtiden koster det deg 24 kroner og 80 øre. En enkeltbillett på bussen, trikken eller t-banen koster til sammenlikning 37 kroner.

Et av de viktigste argumentene mot økte bompenger er at noen, for eksempel barnefamilier, kan være avhengige av bil for å få hverdagen til å gå opp.

– Det viktigste for oss er å styrke kollektivtrafikken slik at enda færre trenger bil i hverdagen. Det fine med bompengene er at 98 prosent av inntektene går til kollektiv, sykkel og gange. Samtidig vil noen alltid være avhengig av bil, og sånn er det. Vi sier ikke at vi skal ha null biltrafikk, men at trafikken skal kuttes med en tredjedel innen 2030. Men bilene må være nullutslippsbiler, og samtidig må bompengene sørge for at de som forurenser betaler mest. Bompengeøkningen må først og fremst treffe bilene som forurenser, sier Eidsvoll.

Dyrt med elbil

– Elbil er ofte dyrt å kjøpe. Vil ikke dette ha en fordelingsmessig uheldig effekt?

– Hvis vi greier å holde elbilsalget oppe i åra framover vil vi få et bruktmarked for elbiler. Når vi ser på hvem som kjøper nye biler er det oftest folk med god råd, mens folk med dårlig råd kjøper brukt. Når vi får flere brukte elbiler vil også vanlige folk kunne kjøpe elbil, sier Oslo SV-lederen.

Hun mener bompengene bør begynne å gå opp så snart som mulig, men at en løsning kan være å gradvis trappe opp bompengene over tid så folk for omstilt seg og endret vanene sine.

MDG: Støtter dette

Også avtroppende leder i Oslo MDG og finansbyråd Einar Wilhelmsen mener bompengene bør opp.

– Skal Oslo nå klimamålene vi har satt oss, der vi skal ha null utslipp i 2030, er det åpenbart om at bompengene må opp. Både fordi vi må bygge ut et bedre kollektivtilbud og fordi det skal koste noe å forurense. Det er veldig fint at SV nå kommer etter i denne saken og vil være med på å øke bompengene, sier Wilhelmsen.

Hva med de som er avhengige av bilen?

– Det viktigste er at vi har et godt kollektivtilbud alle kan bruke, enten du har råd til å ha bil eller ikke. Da vil flere klare seg uten bil i hverdagen i større grad enn før.