Eldre kan få 75.000 kroner for å alderstilpasse boligen sin, lover regjeringen

Statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre besøkte Haugerud seniorsenter i Oslo onsdag for å legge fram Arbeiderpartiets eldrepolitikk. Thomas Fure / NTB

Noen kan ha behov for å installere rekkverk, andre trenger å fjerne dørterskler, installere bedre belysning eller å bytte ut badekar med dusj.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) kom med budsjettlekkasjen da de onsdag presenterte Arbeiderpartiets nye eldreløfte.

Det er viktig å legge til rette for at eldre som vil bo hjemme, skal få mulighet til det, understreket de to.

– Det handler om trygghet i hverdagen, for alle eldre og deres pårørende, sier Vestre i en pressemelding.

– Vil lønne seg

Den nye tilskuddsordningen blir lagt fram i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Privatpersoner skal kunne få inntil 75.000 kroner i tilskudd fra Husbanken, begrenset oppad til 25 prosent av hva tiltaket koster.

Resten av investeringskostnaden kan finansieres gjennom husbanklån.

Kriterier for hvem som kvalifiserer og hvordan ordningen innrettes nærmere, vil bli beskrevet i statsbudsjettet.

Den totale rammen for ordningen er ennå ikke kjent.

Den nye ordningen er en håndsrekning til enkeltpersoner, men det er også lur og god samfunnsøkonomi, mener Vestre. Hvis boligene blir mer aldersvennlig, kan kommunene spare 30 prosent av ressursene i hjemmetjenesten der de kommer på besøk, sier Vestre, og henviser til beregninger som er gjort.

– Da sparer vi også helsepersonell, sier Vestre.

– Hvis 5 prosent av dem som benytter seg av ordningen, utsetter med ett år å flytte til sykehjem, vil ordningen være selvfinansierende, fortsatte han.

Lover at det kommer nok sykehjemsplasser

Støtte til enkle ombyggingstiltak hjemme hos folk er et av grepene i regjeringens eldreløft for den neste stortingsperioden. I tillegg inneholder eldreløftet fire andre hovedsatsinger:

1. Sette kommunene i stand til å bygge nok sykehjemsplasser for å dekke det anslåtte behovet og sørge for bemanning. Det er beregnet at det trengs 18.000 flere plasser fram mot 2035.

2. Innføre høreapparatgaranti. Alle som trenger høreapparat, skal få det innen fire måneder.

3. Innføre aktivitetsgaranti. Alle eldre skal få delta på tilbud som kulturaktiviteter, mulighet til å prøve nye hobbyer, lære noe nytt, støtte barn og unge som trenger ekstra oppfølging eller lære flyktninger norsk.

4. Ta bedre vare på ansatte i eldreomsorgen. Styrke bemanning, sørge for heltidsstillinger for dem som ønsker det, bedre oppgavedeling, inkludere flere i arbeidslivet.

Regjeringen kommer ikke selv med noe konkret løfte om hvor mange sykehjemsplasser som skal bygges. De viser til at det er kommunene som prioriterer og bestemmer dette lokalt, og de skal settes i stand til å følge opp behovet.

– Eldre skal være trygge på at de får en sykehjemsplass når de trenger det, at det er nok folk på jobb og at de får helsehjelp når de trenger det. Derfor skal vi i årene framover bygge flere sykehjemsplasser og bedre bemanningen i omsorgstjenesten, sier Støre.

Høyre og Frp: For lite, for sent

Høyre mener det er lite nytt å finne i eldreløftet. Arbeiderpartiet prater mye, men leverer ikke, lyder kritikken fra Erlend Svardal Bøe .

– Dette var blodfattig og lite nytt. Arbeiderpartiet har mistet all troverdighet i eldrepolitikken etter fire år med brutte løfter og flere kutt som har rammet eldre og pårørende, sier han.

Han er spesielt kritisk til manglende utbygging av sykehjemsplasser og satsing på trygghetsboliger. Frp-leder Sylvi Listhaug påpeker at de har lovet bygging av 4000 plasser hvert år for å dekke behovet.

– Forrige valgkamp lovet Støre å bygge 1500 sykehjemsplasser i 2024, men det skjedde ikke. Dette løftet er ikke verdt papiret det er skrevet på, sier hun.

Listhaug anklager Ap for å snakke om eldre rett før valget, men å glemme å følge opp så fort stemmeurnene har stengt.

– Arbeiderpartiet har sviktet eldre i fire år, gjennom å fjerne kvalitetskrav, legge ned eldreombudet, og fjernet kravet om netto tilvekst i sykehjemsplasser, sier hun.