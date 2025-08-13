General: – Det er ingen B- eller C-lag i Nato
Det er ingen tegn til splittelse eller blokkdannelse i Nato, selv etter alliansens nye og ambisiøse prosentmål, mener norsk generalløytnant.
Rolf Folland, sjef for Den norske militærmisjonen til Nato i Brussel, avbildet i Arendal tirsdag.
Foto: Jørn H. Skjærpe
– Jeg ser ingen tendenser til regionalisering, eller at det
blir noe «A-, B- og C-lag» internt i Nato, sa generalløytnant Rolf Folland på
et arrangement under Arendalsuka tirsdag.
Folland, som i perioden 2021 til 2024 var sjef for
Luftforsvaret, er i dag sjef for Den norske militærmisjonen til Nato i Brussel.
Uttalelsen hans kom som svar på et spørsmål om hvorvidt
Natos nye prosentmål kan skape regionalisering eller
oppsplitting av alliansen i årene som kommer.