General: – Det er ingen B- eller C-lag i Nato

Rolf Folland, sjef for Den norske militærmisjonen til Nato i Brussel, avbildet i Arendal tirsdag. Foto: Jørn H. Skjærpe

– Jeg ser ingen tendenser til regionalisering, eller at det blir noe «A-, B- og C-lag» internt i Nato, sa generalløytnant Rolf Folland på et arrangement under Arendalsuka tirsdag.

Folland, som i perioden 2021 til 2024 var sjef for Luftforsvaret, er i dag sjef for Den norske militærmisjonen til Nato i Brussel.

Uttalelsen hans kom som svar på et spørsmål om hvorvidt Natos nye prosentmål kan skape regionalisering eller oppsplitting av alliansen i årene som kommer.