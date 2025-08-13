Ønsker flere fosterhjem som Fadumo

Omtrent 300 barn i Norge venter på fosterhjem – og rundt 30 av dem bor i Oslo. Det viser tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Oslo kommunes Barne- og familieetaten (BFE).

Blant kravene til fosterhjem, er det at man skal ha plass til et ekstra barn. I hovedsak innebærer det at man kan tilby fosterbarnet et eget soverom, ifølge BFE.

Det er en stor utfordring for mange som ellers kunne gjort en god jobb som fosterhjem, erfarer fagkonsulent Thomas Edvardsen ved Familiehjelp AS, som rekrutterer fosterhjem på oppdrag fra det offentlige barnevernet.