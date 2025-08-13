Ønsker flere fosterhjem som Fadumo
To hovedutfordringer kan hindre folk i å bli fosterhjem – og hvilken du møter på, avhenger av klassetilhørighet.
Bufdir ønsker seg flere fosterhjem som Fadumo Bande.
FOTO: Serina Gjerrestad Thorsen
Innenriks
Omtrent 300 barn i Norge venter på fosterhjem – og rundt 30 av dem bor i Oslo. Det viser tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Oslo kommunes Barne- og familieetaten (BFE).
Blant kravene til fosterhjem, er det at man skal ha plass til et ekstra barn. I hovedsak innebærer det at man kan tilby fosterbarnet et eget soverom, ifølge BFE.
Det er en stor utfordring for mange som ellers kunne gjort en god jobb som fosterhjem, erfarer fagkonsulent Thomas Edvardsen ved Familiehjelp AS, som rekrutterer fosterhjem på oppdrag fra det offentlige barnevernet.