Rekordoverskudd for de politiske partiene i 2024: – Uvanlig store bidrag

Det er vanlig at partiene har overskudd når det ikke er valgår fordi de sparer penger til valgkamp. Kostnader og inntekter, i form av bidrag, er derimot vanligvis større under valgår.

I 2024 hadde partiene allikevel vesentlig høyere inntekter enn det som er vanlig for et mellomvalgår, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB ).

Partiene hadde høyere inntekter fra egen virksomhet, men den største forskjellen fra andre mellomvalgår var altså summen av alle bidragene.

Partiene har rapportert inn nesten 127 millioner i samlede bidrag i 2024, kun 16,5 millioner mindre enn valgåret 2023. Det er også 59 millioner mer enn i forrige mellomvalgår, 2022, en økning på 87 prosent.

Høyre fikk mest

Det er kommersielle foretak som bidrar mest, med nesten 39 millioner. kroner. Dette er den høyeste innrapporterte summen så langt, 7 millioner mer enn i valgåret 2023, og over 30 millioner mer enn i forrige mellomvalgår.

99,3 prosent av de innrapporterte bidragene gikk til partiene på Stortinget.

– Høyre mottok 35,5 millioner kroner i bidrag, og mottok dermed mest. Fremskrittspartiet mottok bidrag på totalt 24,4 millioner kroner, mens Arbeiderpartiet samlet fikk bidrag på 21,9 millioner kroner, forklarer seniorrådgiver Terje Risberg i SSB.

Frp fikk ti millioner fra Sveaas

Fremskrittspartiet fikk det største enkeltbidraget. Det kom fra selskapet Kistefos AS, eid av forretningsmannen Christian Sveaas. Selskapet bidro også med fem millioner til Høyre.

Sveaas har totalt bidratt med 19 millioner kroner for å sikre borgerlig valgseier ved valget i år, skriver DN.

Det tredje største bidraget sto LO for. De ga rett i overkant av 9 millioner til Arbeiderpartiet.

Rødt: – Urovekkende for demokratiet

Stortingsrepresentant for Rødt Tobias Drevland Lund mener at bedrifter ikke bør kunne gi partigaver.

– Det er urovekkende for demokratiet at kommersielle selskaper pumper inn titalls millioner kroner i de politiske partiene. Eierne kan spare skatt ved å gi politiske bidrag via holdingselskaper heller enn på personlig hånd, og muligheten for å støtte partier via bedrifter bør stanses, sier Lund til NTB.

Dette vil føre til mer åpenhet om penger i politikken og hindre at utenlandske aktører kan støtte partier via bedrifter, mener Rødt-politikeren.

– Jeg frykter amerikanske tilstander der pengeseddelen blir viktigere enn stemmeseddelen. Pengegaver fra milliardærene til partiene har tatt fullstendig av, og dette er en skummel utvikling.