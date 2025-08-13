– Kjærlighet er et klasseproblem

Forfatterdebutant Elida Karo skildrer kjærligheten som et klasseproblem i den nye romanen sin. Foto: Ingvild Haugan Shrivastava

Brune barer i Brugata er vel ikke det de fleste forbinder med barndomsidyll, men for forfatterdebutant Elida Karo gjør det faktisk det.

– Ah, jeg elsker dette stedet, bryter hun ut i det hun møter Dagsavisen i bakgården til Teddys Softbar, som har stått stødig midt i Brugata siden 50-tallet.

For Elida Karo er det Teddys stedet hvor hun som barn både fikk vafler med brunost og mynter av faren sin. Kronene putta hun på jukeboksen, så Elvis-musikken strømmet ut i lokalet.

