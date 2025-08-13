En av landets sterkeste stemmer 

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Jazzfestivaler handler mye om store bestillingsverk og ny grensesprengende musikk. Noen ganger er likevel den beste opplevelsen å høre personlige tolkninger av gamle sanger om igjen. En sånn kveld fikk vi med Rohey Taalah på Oslo Jazzfestival tirsdag, i festsalen på Munchmuseet.

I vår hørte jeg Taalah synger flere av de samme sangene på den mer intime Nasjonal Jazzscene, bare akkompagnert av Martin Myhre Olsen på saksofon. Ikke bare, bare det forresten, men her har den samme Olsen arrangert sangene for 12 strykere i Trondheimsolistene. Sammen tar de musikken til et nytt nivå.