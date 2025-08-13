En av landets sterkeste stemmer
De fleste sangene er godt kjente fra før, men Rohey Taalah og Trondheimsolistene tar dem til nye nivåer.
Rohey Taalah og Trondheimsolistene gjorde gamle sanger nye på Oslo Jazzfestival tirsdag.
Foto: Matija Puzar
Musikk
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Jazzfestivaler handler mye om store bestillingsverk og ny
grensesprengende musikk. Noen ganger er likevel den beste opplevelsen å høre personlige
tolkninger av gamle sanger om igjen. En sånn kveld fikk vi med Rohey Taalah på
Oslo Jazzfestival tirsdag, i festsalen på Munchmuseet.
I vår hørte jeg Taalah synger flere av de samme sangene på den
mer intime Nasjonal Jazzscene, bare akkompagnert av Martin Myhre Olsen på
saksofon. Ikke bare, bare det forresten, men her har den samme Olsen arrangert sangene
for 12 strykere i Trondheimsolistene. Sammen tar de musikken til et nytt nivå.