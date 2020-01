MDG jubler over Frp-exit: – Forventer at Erna kvitter seg med bompengeavtalen

– Det er strålende nytt for Oslofolk at vi nå slipper å ha Frp i samferdselsdepartementet. Jeg forventer at Erna Solberg nå uten Frp kvitter seg med bompengeavtalen. Den er et ubrukelig kompromiss Frp tvang fram. I stedet har Solberg nå muligheten til å skru sammen samferdselspolitikken på en sånn måte at den er i tråd med det lokale myndigheter faktisk ønsker.

Det sier Oslos byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG) som vikarierer for Lan Marie Berg.

– Slutt for bompengeavtalen

I høst holdt regjeringen på å implodere som følge av interne krangler om bompenger. Resultatet ble en bompengeavtale som innebar at Oslo ble tilbudt 2,5 milliard til kollektivsatsing i bytte mot at de samtidig skulle kutte bompengene for statens regning. I tillegg måtte Oslo forplikte seg til å stramme inn på bompengene i framtidige prosjekter.

Oslo sa til slutt nei til avtalen, blant annet fordi regjeringen nektet å forhandle om detaljene i den. Nå håper Hermstad at regjeringen vil åpne opp ny dialog om pakka.

– Jeg håper det blir enklere å ha en fruktbar dialog med samferdselsdepartementet uten Dale. Det avgjørende for vår del er den videre skjebnen til Oslopakke 3-forhandlingene. Vi ser fram til å få andre koster inn i departementet, og for oss er dette en strålende nyhet og en anledning til å føre en vettug dialog med departementet, sier Hermstad.

– Alle de andre byene som ble tilbudt samme pakke har allerede takket ja. Er det ikke da urealistisk å tro at Erna Solberg skal skrote hele pakka?

– Mange av byene som har signert ble i realiteten tvunget til å signere. De fikk beskjed om at enten skriver de under, eller så får de ingen avtale. Det ble et alvorlig problem for disse byene. For Oslos del hadde vi allerede framforhandlet en byvekstavtale alle lokale myndigheter hadde sagt ja til, men som Dale sådde tvil om han ville stå ved. Hvis vi hadde signert avtalen hadde vi dessuten fratatt oss selv muligheten til å flytte på store penger i bytte mot en liten sum fra staten, sier Hermstad.

Oslopakke 3 og E18

Tirsdag går startskuddet for reforhandling av Oslopakke 3, der alle de store kollektivsatsingene ligger. Men pakka er allerede i dag kraftig underfinansiert. Likevel har Oslo sagt nei takk til pengene fra regjeringen.

– Vi har vært tydelige på at vi ikke ønsker denne avtalen fordi det hadde fratatt oss muligheten til å nå målene om trafikkreduksjon og kutt i klimagassutslipp. Da trenger vi en regjering som spiller på lag og som ikke ødelegger det arbeidet, sier Hermstad.

En annen stor samferdselssak der byrådet har vært i klinsj med regjeringen er i saken om E18. Regjeringen har vært pådriere for å bygge ut motorveien vestover, mens Oslo har sagt nei.

– Jeg forventer at saken nå blir trukket i Stortinget og at man ikke ser et behov for å hasteutbygge noe som har møtt så stor lokal motstand. Det har først og fremst vært viktig for Frp som har hatt et veldig sterkt behov for å bruke samferdselsministerposten til å få bygd ut mest mulig motorvei på kortest mulig tid, sier Hermstad.