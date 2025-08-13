Klepp-skytingen er ferdig etterforsket

Spesialenheten mottok tidligere i sommer Kripos sin rapport om de kriminaltekniske undersøkelsene i forbindelse med hendelsen i Rogaland. Saken er nå ferdig etterforsket, opplyser Spesialenheten i en pressemelding.

Politiet avfyrte minst 31 skudd under hendelsen, fordelt på de tre politibetjentene som har status som mistenkt i saken, ifølge rapporten. Avdøde politibetjent Markus Botnen (25) er blant de tre mistenkte.

Geir Roald Hodne (41), som ble drept, avfyrte minst 21 skudd.

– Antallet skudd er basert på tomhylser som er funnet på åstedet. Det kan ikke utelukkes at både politiet og Hodne avfyrte ytterligere noen skudd der tomhylsene ikke er funnet, heter det.

Truffet av ni skudd

Politibetjent Botnen ble skutt og drept i skuddvekslingen, som fant sted på Klepp på Jæren 28. desember i fjor. Gjerningspersonen, Geir Roald Hodne, ble også drept. Hodne er siktet for drap på Botnen, to drapsforsøk og grove trusler, men døde selv på stedet av skuddskader.

I tillegg ble en annen polititjenesteperson skadet.

Politiet har tidligere opplyst at Hodne ble truffet av ni skudd.

Politiet skal evaluere hendelsen

Politidirektoratet opplyser i en pressemelding at hendelsen skal evalueres.

– Dette er en alvorlig hendelse som har satt spor både i politiet og samfunnet. Vi må lære av det som skjedde, både det som fungerte og det som kan forbedres, for å videreutvikle politiets evne til å håndtere alvorlige hendelser, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Et utvalg under ledelse av Politihøgskolen skal evaluere den operative håndteringen av hendelsen. I tillegg skal en egen arbeidsgruppe med representanter fra Politihøgskolen, Politidirektoratet og Sørvest politidistrikt vurdere oppfølgingen av politiets ansatte og deres pårørende etter hendelsen.

Evalueringene skal starte i løpet av august og ferdigstilles innen utgangen av desember. Det vil bli utarbeidet to rapporter som skal være egnet for offentliggjøring, opplyser Politidirektoratet.