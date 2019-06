SV: Høyresiden skyver barnefamiliene foran seg i bompengedebatten

Oslo SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll mener høyresiden i Oslo bruker hule argumenter i sin kritikk av bompengepolitikken som føres av det rødgrønne byrådet.

Natt til lørdag åpnet 52 nye bomstasjoner i Oslo, fordelt på tre såkalte ringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen.

Særlig Oslo Frp - som for tida er frakjørt på meningsmålingene - har gått langt i sin kritikk. Aina Stenersen, partiets førstekandidat i høstens kommunevalg, har i et intervju med Nettavisen kritisert bompengenivået på vegne av hovedstadens barnefamilier.

– Vi vil fjerne bomstasjonene fordi det er en veldig urimelig ekstrakostnad for barnefamilier og de som har dårlig råd. Det er rett og slett usosialt, sa Stenersen

LES OGSÅ: Idet Frp er i ferd med å rulle sammen "Nei til bompenger"-banneret sitt, kommer den nye vinen: Nok er nok-gjengen, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB): – De går ned, og vi kommer til å etablere oss til høsten

– Bompenger er miljøpolitikk

Også Høyre og KrF har argumentert for bompengerabatt, og vist til «belastningen for barnefamilier i Oslo er stor nok».

– Vi vil altså sørge for at ingen barn skal bli hindret i å delta i aktiviteter på grunn av bompenger, sa Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i et intervju med Aftenposten.

Oslo SV-lederen reagerer sterkt på at partiene høyresiden, slik hun ser det, skyver barnefamiliene foran seg i bompengedebatten.

Hadde de ment alvor med sin bekymring for barnefamilienes økonomi hadde de ikke gått inn for å kutte i tilbudet om gratis aktivitetsskole (AKS) som er innført av SV i byråd, mener hun.

– Bompenger er miljøpolitikk, ikke fordelingspolitikk. For å gjøre noe med de økende forskjellene i makt og rikdom må vi bruke skatt til å omfordele fra de som har mest til de som har minst. Antallet barn som vokser opp i fattigdom øker på høyresidens vakt, mens regjeringen kutter i blant annet bostøtten, arbeidsavklaringspenger, barnetillegg for uføre, sier Eidsvoll.

LES OGSÅ: Både Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) vil avholde demonstrasjoner mot de over 50 nye bomringene som åpner i Oslo

Sparer på AKS-reformen

Til høsten fullfører det rødgrønne byrådet AKS-reformen og innlemmer de siste bydelene i ordningen med gratis deltidsplass i aktivitetsskolen for alle førsteklassinger.

Partiet har regnet på hvordan familier med barn på AKS som er avhengige av å kjøre gjennom bomringen kommer ut. En barnefamilie fra for eksempel Groruddalen med ett barn i AKS kommer omlag 10.000 kroner bedre ut per år ifølge SV:

• En familie som er avhengig av å kjøre bensinbil gjennom bomringen to ganger per dag i rushtiden, pluss to turer i helgen, betaler omlag 12.000 kr i året i bompenger.

• En familie med ett barn i aktivitetsskolen sparer mer enn 22.000 i året på gratis AKS. En familie med to barn i AKS sparer det dobbelte.

– Høyresiden har ingen troverdighet i sin bekymring for barnefamiliene. Det er ikke barnefamilier som kjører mest bil i Oslo, det er menn med middels og høy inntekt. Og selv om det selvfølgelig er familier som er avhengig av bilen, har de mye mer glede av gratis og god AKS enn av lavere bompenger, sier Eidsvoll.

LES OGSÅ: Selv om oppmerksomheten har vært stor omkring bompengemotstanderne de siste ukene, viser flere undersøkelser at Oslos innbyggere slett ikke er misfornøyde med kursen i miljø- og samferdselspolitikken

Flere skal med

De nye bomstasjonene i Oslo kommer etter tidligere forlik om Oslopakke 3 i 2016 og 2017. Hensikten med det nye systemet er å spre bompengebelastningen på flere.

– Av dem som betaler i dag, så vil nok minst halvparten få det billigere. Spesielt de som bor innenfor bygrensa, men utenfor Osloringen. Formålet med omleggingen er jo ikke å øke taksten, men å øke antallet som er med på spleiselaget, sa Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3, til Dagsavisen fredag.