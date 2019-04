Les også: Jubeltall for de rødgrønne i Oslo: – Vi ligger veldig godt an til å vinne

Aldri noensinne har Frp sett så lave tall for Oslo som på april-målingen til Opinion. Bare 3,0 prosent av Oslos befolkning vil stemme Frp.

Partiets dårligste valgresultat noensinne er 4,6 prosent, og det skjedde ved valget i 1979. Så det er en skuffa førstekandidat for Oslo Frp, Aina Stenersen, som peker på utenompolitiske ting når vi ringer henne for en kommentar til målinga.

– Det har blitt en del saker som ikke handler om politikk i media, sier hun.

– Nå skal vi stå på fram til valget for å snakke om politiske saker.

Stenersen vil ikke konkret fortelle hvilke saker hun mener har ødelagt for oppslutningen til Oslo Frp. Men skandalen rundt justisminister Tor Mikkel Waras samboer har jo gitt en del oppmerksomhet i det siste. Også saker om forbud mot el-sparkesykkel og saken om da Oslo Frp lagde stor fest på 8. mars har skapt mye bråk.

– Er det nasjonale skandaler som ødelegger for dere?

– Det ønsker jeg ikke å konkretisere. Men det har vært mye fokus på andre ting enn politikk. Ja.

– Nå er det en veldig god stund igjen til valget fremdeles. Vi er fortsatt på vårparten og vi skal jobbe for å øke den prosenten, sier hun.

Veldig lavt

– Tre prosent er veldig lavt. Det er ingen andre målinger som har bekreftet et så lavt nivå, sier meningsmålingsekspert Johan Giertsen i Poll of Polls.

– Frp har to problemer. Det ene at nivået deres i Oslo er betraktelig lavere enn det var, fallet i Oslo er mye større enn fallet nasjonalt. Men i kommunevalg sliter de ekstra. De lekker mye til Høyre her, sier han.

Raymond blir glad

– Raymond Johansen, hva tenker du om Frp på tre prosent?

– Jeg er glad når de ligger lavt, akkurat som at de er glad når Ap ligger lavt, sier Ap-toppen.

– Oslofolk er veldig opptatt av miljø og klima, et rettferdig skolesystem og eldreomsorg. Vi er også den byen i landet med den rauseste holdningen til innvandring og integrering, sier han.

Dette er verdier han mener ikke er på bølgelengde med Frp. Samtidig vil han ikke se helt bort fra partiet.

– Tradisjonelt blir alle valgene i Oslo veldig tette og jevne, sier han.

– Frp står veldig sterkt blant de eldste velgerne. De stemmer jo i større grad enn andre, sier Johansen.